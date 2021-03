Vasvári Pál-szobrot avattak a Múzeumkertben

Következő írásunk

Brüsszel elszúrta a vakcinabeszerzéseket, és ha Magyarország nem rendelt volna keletről is oltást, akkor most nagyon nagy bajban lennénk – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában, ahol arról is beszélt, hogy valószínűleg a járványidőszak legnehezebb hete lesz a következő. Megerősítette: 13 millió nyugati és 3,5 millió keleti vakcinával összesen 16,5 millió ember beoltására elég vakcinát rendelt Magyarország, mert – tette hozzá – arra is fel kellett készülni, hogy hátha a határon túl nem lesz elég vakcina. Így minden magyart, aki a világon él, 16,5 millió vakcinából be lehet oltani – jelentette ki.