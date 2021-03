Kiss Manyi, Háromszék első csillaga

Kiss Manyi színészként, emberként egyaránt példakép lehet, hiszen a színész élete egy állandó tudathasadásos állapot, a színpadon és otthon mindig más-más arcát kell mutatnia, és ő képes volt erre. A tárlaton látható, mennyire sikeres volt életútja, a kiállítás ezért akár egy üzenet is lehet: aki nagyon akarja, ki tud törni a vidéki létből – fogalmazott Vargha Fruzsina a megnyitón. Sepsiszentgyörgy alpolgármestere szerint életútjából építkezhet a ma embere is, ha példaként tekint Kiss Manyi életművére, az általa követett értékrendre.

A kiállításmegnyitóra kis számban összegyűlt közönséget Soós Zoltán csíkszeredai konzul is köszöntötte. Beszédében kiemelte annak jelentőségét, hogy a mostani nehéz idők ellenére is megvalósulnak a magyar értékeket, a magyar kultúrát bemutató kiállítások. Hogy egy közösség fennmaradjon, ápolnia kell kultúráját, tárgyi és szellemi örökségét, egy kiváló tehetség életútjának bemutatásán túl ezért is fontos, hogy a Kiss Manyi-kiállítás megvalósulhatott – mondta a konzul.

A sepsiszentgyörgyi Magyar Kulturális Intézet vezetője, Szebeni Zsuzsa, Kiss Manyi életének alapos ismerője – színháztörténészként immár húsz éve foglalkozik a Magyarlónyán született, de gyerekkorát Zágonban eltöltő, s ezért a háromszéki nagyközséget mindig is otthonának tartó színésznővel – vázolta röviden „Thália legrakoncátlanabb tündérének” pályáját, kiemelve: mennyire fontos emlékezetének ébren tartása, felkérve ugyanakkor a hallgatóságot, amennyiben bármiféle dokumentummal, emlékkel rendelkeznek a színésznőről, bocsássák rendelkezésére, hogy az általa szerkesztett Kiss Manyi-kötetet kibővíthesse a meggyőződése szerint még mindig lappangó rejtett értékekkel.