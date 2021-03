Megnyílt a háromszéki és brassói képzőművészek március idusát köszöntő hagyományos, immár 32. ünnepi tárlata a kézdivásárhelyi Incze László Céhtörténeti Múzeumban tegnap délben. A járványhelyzetre való tekintettel a kiállítás megnyitására kivételelesen közönség részvétele nélkül került sor. A zártkörű megnyitón öt kiállító – Deák M. Ria, Deák Barna, Koszta Ervin, Sárosi Csaba és Vajna László Károly – is jelen volt. Az eseményt élő közvetítésben követhették az érdeklődők a céhtörténeti múzeum, a városi önkormányzat és a Polyp Televízió közösségi oldalán.

Dr. Dimény Attila múzeumvezető köszöntőjében arról beszélt, hogy a világjárvány mindannyiunk életére hatással van, és ez alól a múzeum sem kivétel. A Forradalom, járvány, szabadság című kiállításon huszonnégy háromszéki és brassói képzőművész huszonnyolc alkotása került közszemlére. A kiállítók: Albert Levente, Balázs István, B. Hajdú Enikő, Éltes Barna, Hervai Katalin, Koszta Ervin, Miklóssy Mária és Vargha Mihály Sepsiszentgyörgyről, Ábrahám Imola, Ábrahám Jakab, Csutak Levente, Bartha Árpád, Bartha Bíborka, Tomos Tünde és Vetró Bodoni Sebestyén András Brassóból, Deák M. Ria és Deák Barna Kovásznáról, Székely Géza Csernátonból, Sárosi Csaba, Sárosi Mátyás Zsolt, Szász Edit Melinda, Vajna László Károly, Vetró András és néhai Vetró-Bodoni Zsuzsa Kézdivásárhelyről. A múzeum vezetője külön mondott köszönetet Sárosi Csaba grafikusművésznek, aki a kiállítás anyagát elrendezte.

A 32. ünnepi kiállítást Dobolyi Annamária művészettörténész, a tárlat kurátora nyitotta meg. „A művészekre bíztuk, hogy össze akarják-e hasonlítani a 19. századi kolerajárványt az új világjárvánnyal, látnak-e benne fantáziát, összefüggést. Be akartuk bizonyítani, hogy a művészet mindig reagál az új helyzetre, utal és visszautal dolgokra, akár egy világjárványra is, amikor semmi más nincs, a művészet még akkor is létezik, működik, történik” – mondotta többek között a művészettörténész, aki köszönetet mondott a Székely Nemzeti Múzeumnak a naprakész ünnepi tárlat katalógusáért. Közreműködtek Józsa Irén és Nagy-Babos Tamás magyartanárok, valamint a Cantus kamarakórus Fórika Balázs karnagy irányításával. A kiállítást április 2-ig lehet megtekinteni.