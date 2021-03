SZÉKELY GÓBÉK. A nagy érdeklődésre való tekintettel a Székely Góbék megismétlik Maszkos kalamajka című elő­adásukat Sepsiszentgyörgyön március 20-án, szombaton 19 órától a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. Jegyek elővételben kaphatóak ma és szerdán 16–18 óráig a Treff utazási irodában és előadás előtt egy órával a helyszínen. Érdeklődni a 0745 589 214-es és a 0746 208 811-es telefonon lehet.

AZ M STUDIO MOZGÁSSZÍNHÁZ Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban 21-én, vasárnap 19 órától a Pam param című produkcióját játssza. Koncepció-koreográfia: Andrea Gavriliu.

Bábszínház

A SEPSISZENTGYÖRGYI CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ A fehér macskahercegnő című bábjátékát a bábszínház stúdiótermében március 21-én, vasárnap, a bábszínház világnapján 11 és 18 órától játssza. Jegyek foglalása, további információk a 0755 335 400-as telefonszámon Csüdöm Eszternél.

Zene

OPERETTGÁLA. A kolozsvári Operettissimo Társulat legújabb előadása, a Mi, muzsikus lelkek március 19-én, pénteken 18 és 20 órától a Kovásznai Művelődési Központban tekinthető meg. Helyfoglalás péntekig 8–16 óráig a Városi Művelődési Ház jegypénztáránál vagy a 0744 364 250-es telefonszámon. A jegyek ára egységesen 30 lej.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán: ma 16.45-től Scooby (magyarul beszélő), 17 órától Monster Hunter – Szörny­birodalom (román felirattal), 19 órától Még egy kört mindenkinek (magyar felirattal), 19.15-től Szolgák (román felirattal); szerdán 17 órától Nagypapa-hadművelet (magyarul beszélő) és A kommuna (román felirattal), 18.45-től Szívek királynője (román felirattal), 19 órától Portré a lángoló fiatal lányról (román felirattal).

Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 15–21 óráig, telefon: 0787 526 102. Honlap: arta.cityplex.ro.

Képernyő

RTV3. Ma 11 órától: Az agyam gondolata – tizenöt évvel ezelőtt hunyt el Bukarestben Szász Dórián képzőművész. * Erdély napórái – a sorozat 28. része Orbaiszék napóráit mutatja be. A legrégebbi ezek közül Kovásznán egy ortodox templom tornyán található. A kézdimartonfalvi templom bejárata fölött egy árnyékvető látható, amely régi fényképek tanúsága szerint napóra volt. A zágoni Mikes-kastélyon is volt napóra, de már csak régi újságokban vagy fényképeken láthatjuk. * In memoriam Kacsó Sándor – a romániai magyarság kisebbségi létének egyik jelentős közéleti személyisége, a múlt századi erdélyi irodalmi élet közismert szereplője, a Brassói Lapok legendás főszerkesztője 120 évvel ezelőtt, 1901. február 21-én született a Nyárád menti Mikházán. * Vajdaszentiványi táncok a Maros Művészegyüttes előadásában. * Vidéki családorvoshiány – körkép olyan falvakról, ahol nincs rendelő, és a lakosok kilométereket utaznak, hogy szükség esetén láthassa őket egy orvos. * Babra-koncert.

Hitvilág

TRIDUUM. A sepsiszentgyörgyi Szent József-templom búcsúját pénteken tartják. Az esti, 18 órakor kezdődő búcsús szentmisét Kovács Gergely érsek celebrálja papi segédlettel, és egyben megnyitja a család évét. A búcsút megelőző három nap: ma, szerdán és csütörtökön 18 órától szentmisék és előkészítő szentbeszédek lesznek, amelyeket ft. Sajgó Balázs, a Caritas lelki igazgatója tart.

Írni kell a Nép Ügyvédjéhez

A Nép Ügyvédje intézmény brassói területi irodája továbbra sem tart sepsiszentgyörgyi meghallgatásokat. Kérik az állampolgárokat, hogy panaszaikat írásos formában, akár magyar nyelven megfogalmazva küldjék be a brassói területi iroda címére: Brassó, Mihail Kogălniceanu sugárút 23. szám, C7-es tömbház, 402-es iroda (B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 23, bloc C7, camera 402, Municipiul Brașov) vagy az avpbrasov@avp.ro e-mail-címre. Fel kell tüntetniük nevüket, lakhelyüket, elérhetőségüket és a feltételezett jogsértést elkövető állami intézmény vagy köztisztviselő megnevezését/nevét. További információk a brassói területi irodánál a 0268 471 100-as telefonon igényelhetőek.

Apróhirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk. Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, válassza ki a megjelenés dátumát – ismétlődő hirdetés esetén a dátumokat –, és a lap alján kattintson a „Megrendelés küldése a korrektúrához” gombra. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a „Megrendelem” gombra kattintva bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

Apróhirdetési, illetve reklámirodánk a megszokott program szerint, hétfőtől csütörtökig naponta 9–16, pénteken 9–14 óráig tart nyitva. Online apróhirdetési szolgáltatásunk nyitvatartási rendtől függetlenül bármikor igénybe vehető, a következő napra megrendelt hirdetést azonban legkésőbb 18 óráig kérjük feltenni és kifizetni.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig az 1918. december 1. úti Adonis (0267 324 903, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

INDUL A LOMTALANÍTÁS. Mától újraindítja lomtalanítási akcióját a Tega Rt. a háromszéki falvakban: ma Sepsibükszádon és Mikóújfaluban, szerdán Málnáson és Málnásfürdőn gyűjtik a szelektív hulladékot. A lomtalanítási programban 5 kg leadott üvegért 0,5 liter sör jár, az elektronikai hulladék ellenértékét továbbra is levonják a számlából, a bútorokat, fölöslegessé vált abroncsokat, egyéb tárgyakat ingyenesen szállítják el.

ADÓ- ÉS ILLETÉKFIZETÉS. Sepsiszentgyörgy Közpénzügyi Igazgatóságán (Olt utca 2. szám) minden kedden és csütörtökön hosszabbított programmal dolgoznak, 18 óráig várják az ügyfeleket. Hétfőn és szerdán 8–15, pénteken 8–13 óráig tartanak nyitva. * A helyi adókat és illetékeket ma Kilyénben a művelődési háznál, valamint szerdán Szotyorban a faluházán is ki lehet fizetni 10–14 óráig. 9 százalékos kedvezményben részesülnek mindazon adófizetők, akik egész évi épület-, terület- és a szállítóeszközök után megállapított adójukat március 31-ig törlesztik. * A személyazonossági igazolvány kiállításának illetéke a személynyilvántartó osztály Dózsa György utca 14. szám alatti székhelyén is befizethető, ezért nem kell a városi adóhivatalba menni. * Sepsiszentgyörgy önkormányzata felhívja a lakók figyelmét, hogy a helyi adók és illetékek befizetésére a www.ghiseul.ro oldal is használható. További, az adók és illetékek mértékével kapcsolatos információk a taxeimpozite-locale@sepsi.ro e-mail-címen kérhetők.