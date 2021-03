Öt vereség és négy döntetlen után, története során először győzte le mondvai ellenfelét a Sepsi OSK, amely tegnap 2–1 arányban diadalmaskodott az FC Botoșani vendégeként az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 27. fordulójában. A sepsiszentgyörgyi csapatnak immár nyolc pont az előnye a hetedik helyezetthez képest, és bár egyelőre matematikailag nem is biztosította helyét, szinte biztosra vehető a részvétele a felsőházi rájátszásban.

A küzdelmes első félidőben többnyire a mezőnyben zajlott a játék, a háromszéki együttes többet kezdeményezett, de nem tudott veszélyes helyzetet kialakítani. A csak távoli lövéssekkel próbálkozó Botoșani veszélytelen volt a sepsiszentgyörgyi kapura, azonban védelemben nagyot hibázott, ami miatt a 41. percben hátrányba is került. Jonathan Rodríguez saját büntetőterületében vesztette el a labdát, amelyet Pavol Šafranko megszerzett, majd ezt követően az argentin középpályás ledöntötte a szlovák csatárt. A megítélt tizenegyest Gabriel Vașvari a bal alsó sarokba gurította, vezetéshez juttatva csapatát (0–1).

Szünet után magukra találtak a házigazdák, azonban Niczuly Roland Enriko Papa lövését és Andrei Chindriș fejesét is védeni tudta. Az első félidőben is bizonytalan moldvai védelem a második játékrészben sem jeleskedett, aminek köszönhetően a Sepsi OSK több lehetőséget is kidolgozott. A 67. percben egy kapushiba után megduplázhatta volna előnyét Leo Grozavu csapata, azonban Cătălin Golofca az előkészítés helyett a lövést választotta. Nem sokkal később a háromszéki együttes megszerezte második gólját, Šafranko passzát a csereként pályára lépő Tamás Nándor néhány méterről a kapuba továbbította (0–2).

A szintén felsőházba vágyó Botoșani mindent megpróbált a gólszerzés reményében, Hervein Ongenda bal felső sarokra tartó szabadrúgását azonban Niczuly bravúrral hárította. A ráadásban szépített Marius Croitoru legénysége, Andrei Patache beadását Sekou Camara közelről a hálóba vágta (1–2). Az egyenlítésre már nem maradt ideje a moldvai együttesnek, amely sorozatban harmadszor szenvedett vereséget.

1. Liga, alapszakasz, 27. forduló: FC Botoșani–Sepsi OSK 1–2 (0–1).

Botoșani, városi stadion. Vezette: Andrei Florin Chivulete (Bukarest). FC Botoșani: Hankič – Țigănașu (Holzmann, 46.), Șeroni, Chindriș, Braun – Rodríguez, Papa (Toutouh, 78.) – Al Mawas (Camara, 46.), Ongenda, Tîrcoveanu (Patache, 63.) – Croitoru (M. Roman, 14.). Vezetőedző: Marius Croitoru. Sepsi OSK: Niczuly – Csiszer (Fülöp, 9. és Kovács, 80.), Bouhenna, Mitrea, Ștefan – Dimitrov, Fofana, Vașvari (Niňaj, 80.) – Petrila (Tamás, 61.), Šafranko, Golofca (Ștefănescu, 81.). Vezetőedző: Leo Grozavu. Gólszerzők: Camara (90+3.), illetve Vașvari (41. – tizenegyesből), Tamás (71.). Sárga lap: Rodríguez (40.), Tîrcoveanu (60.), Șeroni (65.), Patache (74.), Ongenda (86.), illetve Vașvari (65.), Niczuly (70.), Mitrea (74.).

További eredmény: Kolozsvári CFR–Jászvásári Poli 4–0 (gólszerzők: Chipciu 43., Omrani 45+2., Deac 60., 87.),

A rangsor:

1. FCSB 19 3 5 53–21 60

2. CFR 18 6 3 41–12 60

3. Craiova 15 8 4 31–14 53

4. Sepsi OSK 10 13 4 41–27 43

5. Botoșani 10 7 10 36–34 37

6. Clinceni 8 13 6 24–23 37

7. Astra 9 8 10 37–38 35

8. Târgoviște 9 8 10 22–23 35

9. Argeș 8 9 9 26–34 33

10. Arad 8 9 10 24–34 33

11. Viitorul 6 13 8 35–32 31

12. Voluntari 7 7 13 30–38 28

13. Medgyes 8 4 15 30–40 28

14. Dinamo 7 6 13 24–34 27

15. Hermannstadt 4 11 12 24–37 23

16. Jászvásár 4 4 18 24–61 17

A 28. forduló programja: * kedd: Craiova–Aradi UTA (19 óra) * szerda: FC Viitorul–Chindia Târgoviște (17.30 óra) * csütörtök: Astra Giurgiu–FC Botoșani (17 óra) * péntek: FC Voluntari–FC Hermannstadt (17.30 óra), FCSB–Kolozsvári CFR (20.30 óra) * szombat: FC Argeș–Academica Clinceni (19.15 óra), Jászvásári Poli–FC Dinamo (21.30 óra) * vasárnap: Sepsi OSK–Medgyesi Gázmetán (16 óra).