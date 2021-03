Teret hódítanak a gyógynövények

Egyre több háromszéki gazda érdeklődik a gyógynövénytermesztés iránt. Sok esetben egy egészségesebb életmódra való átállás okán fordulnak a gyógynövények és az ezekből készült termékek – teák, tinktúrák, kenőcsök, egyebek – felé. Mások a kisebb felületű mezőgazdasági területek hasznosítása érdekében termelnének gyógynövényeket – a gyógynövénykultúrák esetében már tíz árra is kérhető területalapú támogatás. Helyi szinten nemigen van lehetőség az ágazati szaktanácsadásra, így a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének háromszéki falugazdászai Székelykeresztúron – amely környékén hagyománya van a gyógynövények termesztésének – tájékozódtak a gyógynövénytermesztés lehetőségeiről, beleértve a feldolgozást, értékesítést is. A falugazdászok korábban Demeter Ferenc mikóújfalusi polgármesterrel is egyeztettek, az elöljáró szerint az Olt mente megfelelne a célnak.