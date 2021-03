A Gazdakörben már szóltunk arról, hogy Adrian Oros agrárminiszter az Agro TV-ben bejelentette az összeget, amelyet a kétéves átmeneti időszakban kiírnak a gazdaságok korszerűsítését célzó 4.1-es intézkedésnél. A pályázható összeg számottevő, összesen 760 millió euró a két év alatt. A miniszter szerint változás is lesz, hat fejezettel, külön-külön pályázható kerettel indul majd a pályáztatás május-június tájékán.

Habár még nem hivatalosak, a központi mezőgazdasági sajtóban a napokban a következő pályázható összegekről írtak a hat fejezetnél:

– egyszerű mezőgazdasági gép és öntözőberendezés vásárlása, kivéve a zöldség- és burgonyatermesztő gazdaságokat: 125 millió euró

– növénytermesztési és állattenyésztési farmok korszerűsítése, valamint termék-előkészítés és -feldolgozás a gazdaság szintjén, kivéve a zöldség- és burgonyatermesztést: 110 millió euró

– gépvásárlás a fiatal gazdáknak növénytermesztéshez és állattenyésztéshez: 75 millió euró

– beruházások az állattenyésztő gazdaságokban a termelésben és a termékek marketingjében (előkészítés és feldolgozás nélkül): 240 millió euró; ugyanakkor ezen összetevőnél a hegyvidéki állattenyésztők még 60 millió euróra pályázhatnak

– beruházások a zöldségtermesztő gazdaságokba, beleértve az üvegházi termelést és a burgonyatermesztési beruházásokat (termelési beruházások, előkészítés és marketing, gépek és öntözőberendezések vásárlása): 100 millió euró

– beruházások a zöldségek előkészítésében, feldolgozásában és marketingjében, beleértve a burgonyát: 50 millió euró.

A termék előkészítése a következő tevékenységeket foglalja magában: előválogatás, méret szerinti válogatás, levelek vagy gyökér levágása, mosás, szárítás, takarítás, viaszozás, fényesítés, kötés (pl. zöldhagyma esetében), csomagolás, tárolás klimatizált helyiségben, hűtés stb. E tevékenységek a mezőgazdasági termékek előkészítését szolgálják eladásra friss termékként vagy a feldolgozóknak.

Az agrárminiszter bejelentése szerint változik a támogatás értéke, az egyszerű gépvásárlás esetében a maximálisan igényelhető összeg 350 000 euró (a régi vidékfejlesztési tervben 500 000 euró volt). A legmagasabb támogatást a farmszintű feldolgozást célzó állattenyésztő és zöldségtermesztő gazdaságok kaphatják, ezek esetében a támogatás maximális értéke 1,5 millió euró lehet. A pályázható összeg és önrész arányán is változtatni fognak, a mezőgazdasági profilú jogi személyek, engedélyes magánszemélyek, egyéni vállalkozások és családi vállalkozások esetében a támogatás aránya legtöbb 70 százalék lehet, vagyis a pályázónak 30 százalékos önrészt kell vállalnia. A pályázó szövetkezetek viszont 90 százalékos támogatást kaphatnak, ebben az esetben az önrész 10 százalék.

Fiatal gazdák megtelepedése

Mivel szerkesztőségünkben nagyon sokan érdeklődtek a másik nagyon igényelt intézkedésről, a fiatal gazdák megtelepedésének a támogatásáról, az újdonságok felől a megyei vidékfejlesztési hivatalnál érdeklődtünk. Hivatalos értesítést még nem kaptak, ők is csak Adrian Oros bejelentéseire tudtak hivatkozni.

A miniszter közlése szerint a fiatal gazdák megtelepedési támogatásánál (6.1-es intézkedés) a pályázható összeg a két év alatt 100 millió euró lesz. Változtatnak a pályázati feltételeken, nagyobb pontszám jár majd azon pályázatoknak, amelyek az üzleti tervükbe környezetvédelmi munkákat is belefoglalnak, pl. trágyatárolót építenek. Pluszpont jár majd azon pályázóknak is, akik feldolgozásra használt épületeket építenek vagy újítanak fel, vagy akik mezőgazdasági gépeket vásárolnak a gazdasági hatékonyság növelése céljából. Ugyancsak pont járna azon pályázóknak, akik valamely szövetkezet tagjai, ezáltal ösztönöznék a szövetkezetekbe való beiratkozást. A támogatás általános értéke nem változik az előző vidékfejlesztési tervhez képest, 40 vagy 50 ezer euró lesz, a gazdaság nagysága, illetve SO-értéke függvényében. De a pályázat útján igényelt támogatás értéke felmehet 60, illetve 70 000 euróig abban az esetben, ha a pályázat útján a gazdaság szintjén termék-előkészítést (kondicionálást) vagy feldolgozást valósítanak meg. Azonos emelt támogatás jár akkor is, ha a pályázó ökogazdálkodást folytat vagy a pályázat lefutási ideje alatt ökogazdálkodásra áll át. A 60 000 euró abban az esetben jár, ha a gazdaság nagysága, SO-értéke 12 000 és 30 000 euró között van, 70 000 euró pedig a 30 000 és 50 000 euró SO-értékű, nagyobb gazdaságok pályázataira kapható.

A hivatalnál azt is megtudtuk, hogy múlt szerdán Mihai-Liviu Moraru ügynökségi vezérigazgató videokonferenciát tartott a megyebeli hivataloknak, ahol közölte: a mezőgazdasági minisztérium azt szeretné, már május közepén-végén (legkésőbb június elején) legyen kiírás a 6.1-es (fiatal gazdák megtelepedésének támogatása), a 6.3-as (kisgazdaságok támogatása) és a 6.2-es, illetve a 6.4-es (mindkettő a vidéki szolgáltatások létrejöttének és fejlesztésének támogatása) intézkedéseknél. A gazdaságok korszerűsítésénél a pályázati kiírás június után várható. A vezérigazgató szerint most dolgoznak a pályázati tájékoztatókon, és ígérete szerint a pályáztatások hivatalos elindítása előtt legkevesebb egy hónappal azok nyilvánosak, elérhetőek lesznek az érdekelt gazdák számára.