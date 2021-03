A minap arról olvastam, hogy az Európai Parlament egyenlőségbajnokai közül egy németországi képviselőnő olyanokat mondott: „Ha valakinek jogait veszélyeztetik Európában, akkor az egyben fenyegetést jelent a demokráciára, a szólásszabadság, a média szabadságára, és az ellenzékiek szabadságára vonatkozóan is”. Helena Dalli hozzászólásából meg a következőt olvastam ki: Nem szabad hagyni, hogy a… kisebbségi közösséghez tartozók továbbra is tartsanak a társadalom negatív hozzáállásától, a közigazgatási diszkriminációtól. Nem szabad hagyni, hogy ezen okok miatt hazájuk elhagyására kényszerüljenek. Egy holland képviselőnő, pedig imigyen szólt: „Felszólítom az EU polgárait, hogy ezt az üzenetet visszhangozzák”.

Ez már igen!, kiáltottam fel magamban. Lám, mégiscsak érdekli mindannyiunk közös unióját ötvenmillió kisebbségi sorsa, és nem mondják, hogy a kisebbségi ügyek kizárólag tagállami hatáskörbe tartoznak. Mégiscsak (jobb később, mint soha) meggondolták magukat és szégyellik, hogy az Európai Bizottság elutasította a Miniroty SafePack kezdeményezést, amelynek célja az európai sokszínűség megóvása úgy, hogy a kisebbségvédelem bizonyos területei az európai uniós jog részei legyenek. Ukrajna is fog érteni a szóból, és nem fogja saját kisebbségeit ellenségnek tekinteni, sem Románia és Szlovákia nemzetbiztonsági kockázatnak a magyarokat. Lesz itt és mindenütt anyanyelvhasználat, jelképek kitűzése, himnuszok zengése, amiért majd még Ukrajnában sem ítélik el a dalolókat. Az államelnök Iohannis jóindulatúan kíván majd magyarul jó napot, és a drága románok mellett azt is fogja mondani: drága magyarok. (És drága minden.) Mert bizony vannak olyanok (magyarok), akik azt mondják, hogy rájuk nem érvényes, amikor az elnök azt mondja: drága románok, tartsátok be a járványügyi szabályokat. Boc mester Kolozsvár újabb (Funarhoz hasonlítani kezdő) fura ura sem fog fenyegetőzni azzal, hogy a magyarok magyarellenes megnyilvánulásokat fognak kiprovokálni azzal, hogy magyar a prefektus. Sajnos, némi visszalépés is történt kisebbségi ügyekben minálunk azóta, hogy Románia EU- és NATO-tag lett (nemzeti jelképek használata, visszaszolgáltatás stb. terén).

Végre saját számarányuknak és súlyuknak megfelelően tekintenek arra a kicsi, ötvenmillió kisebbségire Európa-szerte, mert lám, mindenki melléjük állt, hisz a kisebbségi rezolúciót 429 igen, 141 ellene szavazattal és 46 tartózkodással megszavazták. Már éppen pezsgőt akartam bontani, de aztán gondolván, hogy a COVID-ellenes oltás után a kettőt együtt ünnepelem, elhalasztottam a pezsgőzést. Aztán tovább és figyelmesebben kezdtem tanulmányozni az említett kisebbségpárti rezolúciót, mikor rádöbbentem arra, hogy bizony az rám és a többi (sokmillió) kisebbségire nem vonatkozik, csakis a nemi (LGBTI, vagyis leszbikus, meleg, bi-, transz- és interszexuális) kisebbségiekre, amelynek tagja sajnos nem adatott meg lennem. (Csak ebből is baj ne legyen.) Ugyanis (és most jobban kinyitottam a csipámat, és pontosabban idézem): az Európai Parlament pénteken elfogadott határozatában a kisebbséginek számító, de csak az LMBTI-emberek „szabadságzónájává” nyilvánították az Európai Uniót.

Ilyen téren sajnos Lengyelországban és Magyarországon visszalépés tapasztalható. Lengyelországban az elnökválasztási kampányban száz lengyel önkormányzat nyilvánította magát LMBTI-mentes övezetnek, és Magyarország az alkotmányba írta, hogy házasság férfi és nő közt köttetik.

Rasmus Andersen német zöld képviselő többek álláspontját tükrözve közölte: sem az EB, sem a tagállamok nem hallgathatnak többet az LMBTI közösségek elleni gyűlöletkampányról: „Le kell szögeznünk, hogy ennek nincs helye az EU-ban”. Ez nagyon helyes, csak még azt is hozzátehette volna, a tisztánlátás, hallás érdekében, hogy az viszont megengedett a többi kisebbségekkel, a nemzetiekkel szemben.

A határozatot támogatók szerint a nemzeti hatóságoknak az EU-ban mindenütt védeniük kell, elő kell mozdítaniuk az egyenlőséget és az alapvető jogokat mindenki számára, beleértve az LMBTI-közösségek jogait is.

No, ebbe a „mindenki számára” kifejezésbe lehetne még esetleg belekapaszkodni.