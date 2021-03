Előző írásunk

Véceren több száz erdővidéki emlékezett az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kitörésére. Zeneszó mellett felvonultak az ürmösiek, székely ruhában érkezett Köpec és Felsőrákos népe, a barótiak közül többen gyalog, nagyméretű magyar és székely zászlót hozva érkeztek a keresztútnál 1974-ben emelt, Tornay András Endre szobrász- és éremművész által készített emlékműhöz. A felszólalók közül többen is szóvá tették: egy-egy ünnepen ma is annyian és olyan lelkeseknek kellene lennünk, mint voltunk harminc éve, amikor nem tucatjával, hanem ezrével lehetett számolni, hányan is vonultak emlékhelyeinkhez.