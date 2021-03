Hogyan érdemes használni otthonában a 2021-es év lakberendezési színeit? /X/

A 2021-es évre a Pantone szakemberei rendhagyó, de nem egyedüli módon rögtön két színt választottak. Az Ultimate Gray - klasszikus szürke - és a vibráló sárga Illuminating párosa több is, mint két egymással harmonizáló árnyalat a színpalettáról.

A tervezők részéről ez egyfajta együttérző támogatás és üzenet a világban zajló eseményekkel kapcsolatban. A sokszínűség megjelenésével a designerek egy ilyen, szokatlan üzenettel hívják fel a figyelmet a Black Lives Matter kampányra. Ahogy a 2021-es páros megmutatja, hogyan lehet harmonikusan megteremteni a színek arányát otthonunkban, rávilágít arra is, amit az emberi kapcsolódások terén a nagyvilágban is látni szeretnénk.

A sárga a tavasz és a remény színe

A sárga árnyalat az élet számos területén jeleníti meg az energiát, újrakezdést és vidámságot. A napfény, mint legfontosabb lételem erőt sugároz és a tavaszi napokkal együtt robban be a téli szürke napok után.

Otthona stílusát szem előtt tartva, ilyenkor tavasszal különösen érdemes néhány frissítő, élénkítő színű díszpárnát, takarót beszerezni. A sárga árnyalataiból választott lakberendezési kiegészítőkkel a legkönnyebben érhet el látványos változást a nappaliban és a gyerekszobában is.

A sárga az örök optimizmus jelképeként akár kis mértékben, konyhai teríték vagy lámpabúrák, díszpárnák alkalmazásával derűt és harmóniát fog sugározni. Nagyobb felületen megjelenítve - például fotel kárpitján - merész és attraktív dísze lehet a nappalinak.

A szürke, ami több, mint kiegészítő szín

A szürke színt többen unalmasnak tartják, ezért árnyalatait maximum kiegészítőként tudják elképzelni. Pedig érdemes latba venni, amikor új lakástextileket, ágytakarót, szőnyeget vagy egy új díszpárnahuzatot kell választani.

Nyugodtsága és semleges megjelenése miatt érdemes használni önállóan megjelenítve is. Főképp azért, mert több évszakban és több éven át remekül lehet váltogatni az aktuális hangulathoz, stílushoz igazítva.

Egyszínű párnákkal, ágytakaróval egy szürke mintás díszpárna kitűnik és eleganciát fog mutatni. Kiegészítőként használva szinte mindegyik színhez jól illik, nem lehet mellényúlni a barnák, zöldek, kékek, narancs és pirosak mellé téve.

Sárga és szürke a lakberendezésben

A 2021-es Pantone színpár az erő és remény üzenetét is sugallja, tény, hogy erre mostanában még égetőbb szüksége van az embereknek. Mivel a színek hatásai ismertek az érzelmekre, ezért bátorítunk mindenkit, hogy otthonában is bátran alkalmazza a szürke és sárga árnyalatait.

Az üde sárgával a szürkébb, kevésbé napos időszakok a borúsabb napokat is vidámmá varázsolhatja. A szürke stabilitásával hosszú időre tervezhet, függetlenül a lakberendezési trendek változásaitól. Ebből is látszik, hogy ez a két szín tökéletes páros a természetben és az otthon falain belül is. (X)