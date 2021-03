7 jel, hogy valami gond van a fékjeiddel /X/

Ha sokat autózol, már bizonyára te is találkoztál pár jellel, ami arra utal, hogy valami gond van a fékjeiddel. Most összeszedtük neked azt a 7 jelet a fékekkel kapcsolatban, melyre érdemes figyelned vezetés közben. Ha ezekre figyelsz, és időben javítod vagy javíttatod a problémát, elkerülheted a komolyabb gondokat és a fékek miatti baleseteket.

Nem véletlen, hogy sokan találkoztak a jelek valamelyikével, hiszen surlódó, kopó eszközökről beszélünk, ha a fékbetétre vagy a féktárcsára gondolunk. Már csak emiatt is érdemes a teljes fékrendszert átnézetni kb. 20-30 ezer kilométerenként. Ennél hamarabb az ebben a cikkben felsorolt 7 jel esetén érdemes tüzetesebb vizsgálat alá vonni a fékrendszert.

1. A fékjeid veszítenek a teljesítményükből

Sajnos előfordulhat, hogy beragad valamelyik fék, amit már akár egy kigyorsításnál is észre vehetsz, mert az autó lomhább, nehezen gyorsul. Ekkor érdemes ellenőrizni a fékek hőmérsékletét (tengelyenként összevetve a kerekeket) kézrátétellel (óvatosan!) vagy digitális hőmérővel. Ha sokkal melegebb az egyik oldal, akkor jó eséllyel beragadt a fék.

2. Félrehúz az autó fékezés közben

Ezt akár a nem megfelelő guminyomás is eredményezheti. Ezért először érdemes ellenőrizned a guminyomást a kerekekben. Azonban, ha az rendben van és a probléma továbbra is fennáll, akkor a következő utad a szervizbe vezessen, mert az egyik oldalon nem működik megfelelően a féked.

3. Tövig nyomod a fékpedált, de semmi

Ha óriási erőfeszítésedbe kerül, hogy egy kis lassulást is elérj, akkor komoly gond van a fékekkel. Ekkor megteheted azt, hogy egyből a legközelebbi szerviz felé veszed az irányt, de gondolkozz el nyugodtan a tréleren is. A fék nélküli vezetés ugyanis nem játék, komoly sérülés és az autód totálkárosra törése lehet a végeredmény. Megéri az a 10-20 ezer forint, hogy egyben érj a szervizbe az autóval.

4. A műszerfal hibát jelez

Sok szenzor van már a modern autókban, így a fékhibák egy részét is jelzi a műszerfal. Lehet, hogy “csak” a fékolajat kell utántölteni, de én venném az irányt a szervizbe, mert az a fékolaj is elfolyt valahol.

5. Fékezéskor rázkódik, beremeg

Lehet, hogy csak a szilentekkel van gond, de akár az ABS, a féktárcsa vagy a fékdob is okozhatja. Mielőbb derítsd ki, és kerüld el a komolyabb meghibásodást!

6. Zajokat hallasz fékezés közben

Két masszív anyag feszül egymáshoz a fékezés során. Már önmagában az is csoda, hogy ilyenkor nincsenek hatalmas hanghatások. De nem csoda ez, hanem inkább mérnöki zsenialitás és rengeteg tesztóra eredménye. Épp ezért, ha mégis hallasz valami nem várt csikorgó, nyikorgó, fütyülő (stb.) hangot, akkor gyanakodj, hogy valami nincs rendben a fékekkel. Több okból kifolyólag is hallhatsz érdekes hangokat. Okozhatja a szétesett munkahenger, a túl vékony féktárcsa, de az elkopott, cserélendő fékbetét is.

7. Beregad, majd hirtelen kilő

Sok minden okozhatja a fékolajban úszó fékbetéttől kezdve a törött alkatrészig. Irány a szerviz! (X)