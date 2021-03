Ismét száz fölött az áldozatok száma

Az áldozatok közül két személy a 30 és 39 év közötti korosztályhoz tartozott, öt 40 és 49 év közötti, kilenc 50 és 59 év közötti, huszonhét 60 és 69 év közötti, negyvenöt 70 és 79 év közötti volt, negyvenöt beteg életkora pedig meghaladta a 80 évet. A 133 elhalálozott személy közül 132 más betegségben is szenvedett. A járvány kezdete óta 21 698-an veszítették életüket koronavírus miatt.

A napi új esetek száma is egyre emelkedik, az említett időszakban elvégzett 38 371 teszt majdnem 16 százaléka lett pozitív, ez 6118 újabb koronavírussal megfertőződött személyt jelent. Háromszékről 40 új esetet jelentettek, ezzel Kovászna megye fertőzöttségi mutatója 1,24-re emelkedett a tegnapi 1,07 után. Egyre több megye kerül vissza a piros zónába, Bukarest, Temes, Ilfov, Brassó, Kolozs megye után most már Fehér, Konstanca, Hunyad megyében is meghaladta a három ezreléket a fertőzöttségi mutató. A kórházban kezelt betegek száma valamelyest apadt tegnaphoz képest, ellenben a súlyos esetek száma továbbra is meghaladja az 1200-at.