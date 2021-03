Apróhirdetések, gyászjelentők

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház műsorán: ma 19 órától a nagyteremben Pintér Béla: A sütemények királynője (rendező: Pálffy Tibor); ma 19 órától a Műsor 3. online vetítése; 19-én, pénteken és 20-án, szombaton 19 órától a nagyteremben (színpadra épített nézőtérrel) Amikor telihold ragyog a turkáló felett (rendező: Radu Afrim).

SZÉKELY GÓBÉK. A nagy érdeklődésre való tekintettel a Székely Góbék megismétlik Maszkos kalamajka című előadásukat Sepsiszentgyörgyön március 20-án, szombaton 19 órától a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. Jegyek elővételben kaphatóak ma 16–18 óráig a Treff utazási irodában és előadás előtt egy órával a helyszínen. Érdeklődni a 0745 589 214-es és a 0746 208 811-es telefonon lehet.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán: ma 17 órától Nagypapa-hadművelet (magyarul beszélő) és A kommuna (román felirattal), 18.45-től Szívek királynője (román felirattal), 19 órától Portré a lángoló fiatal lányról (román felirattal); csütörtökön 16.45-től Scooby (magyarul beszélő), 17 órától Még egy kört mindenkinek (román felirattal), 18.30-tól Éden (román felirattal), 19.15-től Második esély (román felirattal).

Zene

OPERETTGÁLA. A kolozsvári Operettissimo Társulat legújabb előadása, a Mi, muzsikus lelkek március 19-én, pénteken 18 és 20 órától a Kovásznai Művelődési Központban tekinthető meg. Helyfoglalás péntekig 8–16 óráig a Városi Művelődési Ház jegypénztáránál vagy a 0744 364 250-es telefonszámon. A jegyek ára egységesen 30 lej.

Hitvilág

TRIDUUM. A sepsiszentgyörgyi Szent József-templom búcsúját pénteken tartják. Az esti, 18 órakor kezdődő búcsús szentmisét Kovács Gergely érsek celebrálja papi segédlettel, és egyben megnyitja a család évét. A búcsút megelőző három nap: ma, szerdán és csütörtökön 18 órától szentmisék és előkészítő szentbeszédek lesznek, amelyeket ft. Sajgó Balázs, a Caritas lelki igazgatója tart.

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. Minden szerdán 7.15-kor a reggeli dicséretet és 17.45-kor az esti dicséretet közösen imádkozzák a zsolozsmából a sepsiszentgyörgyi Gyár utcai templomban.

HÉTVÉGE JEGYESEKNEK. Imecsfalván március 20-án és 21-én jegyes hétvégét szerveznek. A program 9 órától 18 óráig tart. Azokat a fiatal párokat várják, akik ebben az évben szeretnének házasságot kötni vagy nemrég kötöttek házasságot. Érdeklődni, jelentkezni a 0742 698 166-os telefonszámon lehet.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 6 órától Napindító gondolatok, 6.15-től Zsolozsma – reggeli dicséret, 6.40-től Ferenc pápa gondolatai a családokról, 6.45-től Ébredjen a Mária Rádióval! 7.05-től ima a hivatásokért, 9 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 9.20-tól Fájdalmas rózsafüzér, 12 órától Úrangyala, 12.05-től Zsolozsma – napközi imaóra. Honlap: mariarardio.ro.

Megjelent

A Korunk márciusi számának témája: Magyar migránsok, magyar emigránsok (18–20. század). A történelmi Magyarország végső etnikai arculatát a török kiűzése utáni évtizedekben nyerte el, amikor jelentős sváb, román és délszláv lakosság érkezett az országba. A későbbiekben hozzájuk csatlakozott a főleg keletről érkező zsidóság. A 19. században érdemi bevándorlásról nem beszélhetünk. Annál jelentősebb volt a gazdaságilag motivált kivándorlás, amelynek első számú célpontjává az Egyesült Államok vált. A kivándorlók kisebb része visszatért, többségük azonban örökre az Újvilágban maradt. A 20. században be- és kivándorlásnak egyaránt tanúi lehettünk. A trianoni békediktátum következtében közel félmillió magyar érkezett a maradékországba az elcsatolt területekről. Az országot politikai okokból elhagyó kivándorlók (emigránsok) száma ugyan nagyságrendekkel kisebb volt, ám szellemi-művészi szempontból mégis nagy veszteséget jelentett. A második világháború alatt elpusztult mintegy félmillió zsidó, majd kitelepítettek 150 ezer németet. Jelentős volt a politikai okokból távozó jobboldali, majd a demokratikus beállítottságú személyek száma is. A szomszédos országokból ugyanakkor megint százezres nagyságrendben érkeztek magyarok. 1956 után ismét mintegy 200 ezer magyar, köztük nagyon sok fiatal hagyta el az országot. Az 1980-as évek második felében főleg erdélyi magyarok érkeztek az országba, azóta pedig a Délvidékről és Kárpátaljáról is.

Röviden

IVÓVÍZ. Sepsiszentgyörgyön csütörtökön 8–16 óráig szünetel az ivóvíz-szolgáltatás a Hóvirág utcában (a Vadász és Bartók Béla utca közötti szakaszon) és a Bartók Béla utcában. A szolgáltatás újraindítása után a víz elszíneződésére lehet számítani.

INDUL A LOMTALANÍTÁS. Újraindította lomtalanítási akcióját a Tega Rt. a háromszéki falvakban: ma Málnáson és Málnásfürdőn, csütörtökön Bodokon gyűjtik a szelektív hulladékot. A lomtalanítási programban 5 kg leadott üvegért 0,5 liter sör jár, az elektronikai hulladék ellenértékét továbbra is levonják a számlából, a bútorokat, fölöslegessé vált abroncsokat, egyéb limlomot ingyenesen szállítják el.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában végzi szerkesztőségünkben az ingyenes jogi tanácsadást. A jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-címre várjuk, a levél tárgyához kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postacímünkre is eljuttathatják: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig az 1918. december 1. úti Adonis (0267 324 903, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.