A Mank kapta a legtöbb jelölést az Oscar-díjra

David Fincher Mank című filmje kapta a legtöbb, tíz Oscar-díj-jelölést az idén . Az amerikai filmakadémia hétfői Los Angeles-i bejelentése szerint az Oscar-esélyesek között szerepel a legjobb színésznő kategóriában Vanessa Kirby is Mundruczó Kornél Pieces of a Woman című filmjében nyújtott alakításáért. A dokumentumfilmek Oscar-díjára jelölték a Colectiv című román produkciót, amely a legjobb nemzetközi film kategóriában is ott van a jelöltek között.

A jelöléseket a filmakadémia hivatalos internetes csatornáin közvetített élő adásba Londonból bejelentkező Prijanka Csopra Jones színésznő és férje, Nick Jonas énekes-színész ismertette. Bár a koronavírus-járvány miatt a nagy mozis kasszasikerek az elmúlt évben elmaradtak, a többnyire a streamingszolgáltatásokon látható filmek sokszínűbbé váltak. Az idei Oscar-jelölések a rendezői és színészi kategóriában is áttörést hoztak: szokatlanul sok nőt, ázsiai származású vagy fekete filmalkotót és színészt jelöltek az elismerésre.

A legjobb film mezőnyébe nyolc alkotás jutott be: az 1930-as évek Hollywoodjáról szóló fekete-fehér Mank mellett a The Father, a Judas and the Black Messiah, a Minari, A nomádok földje, az Ígéretes fiatal nő, a Sound of Metal és A chicagói 7-ek tárgyalása lett jelölt az akadémia tagjainak szavazatai alapján.

A Mank forgatókönyvét David Fincher néhai apja írta, a film az Aranypolgár társforgatókönyvírójáról, Herman Mankiewiczről szól, akinek megformálásáért Gary Oldman is Oscar-jelölést kapott.

A legjobb nemzetközi film kategória jelöltjei közé került a dán Még egy kört mindenkinek, a hongkongi Better Days, a román Colectiv, a tunéziai The Man Who Sold His Skin és a Quo Vadis, Aida? című produkció Bosznia-Hercegovinából.

A rendezők mezőnyében két nő, A nomádok földjét rendező Chloé Zhao és az Ígéretes fiatal nő című filmet készítő Emerald Fennell is szerepel. A kínai származású Zhao az első nem fehér nő lehet, aki rendezői kategóriában elnyeri az Oscart. Zhao és Fennell előtt csak öt nő kapott jelölést ebben a kategóriában. A rendezői díjért Lee Isaac Chung (Minari), David Fincher (Mank) és Thomas Vinterberg (Még egy kört mindenkinek) van még versenyben.

A legjobb színésznő kategóriában Carey Mulligan (Ígéretes fiatal nő), Frances McDormand (A nomádok földje), Viola Davis (Ma Rainey – A blues nagyasszonya), Andra Day (The United States vs. Billie Holiday) és Vanessa Kirby, Mundruczó Kornél Pieces of a Woman című filmjének főszereplője esélyes az Oscarra. Kirbyt ezért az alakításáért Golden Globe- és BAFTA-díjra is jelölték, és tavaly elnyerte a velencei film­fesztivál díját.

A színészek között posztumusz Chadwick Boseman is Oscart kaphat a Ma Rainey – A blues nagyasszonya című filmért. A legjobb színész Oscar-díjára esélyes még Riz Ahmed (Sound of Metal), Anthony Hopkins (The Father), Gary Oldman (Mank) és Steven Yeun, a Minari férfi főszereplője is.

A női mellékszereplők közül Maria Bakalova, Glenn Close, Olivia Colman, Amanda Seyfried és Yuh-Jung Youn kapott jelölést, a férfi mellékszereplők mezőnyében pedig Sacha Baron Cohen, Leslie Odom Jr., Daniel Kaluuya, Paul Raci vagy LaKeith Stanfield lehet díjazott.

A dokumentumfilmek Oscar-díjára jelölték a Colectiv című produkciót, amely a legjobb nemzetközi film kategóriába is bejutott. A román film a Crip Camp: A Disability Revolution, a chilei El Agente Topo, a Tanítóm, a polip és a Time című produk­ciókkal versenyez a díjért.

Az animációs filmek közül az Előre, a Lunaria – Kaland a Holdon, a Shaun, a bárány és a farmonkívüli, a Lelki ismeretek és a Wolfwalkers című alkotásokat jelölték Oscarra.

A legjobb eredeti filmdal kategóriába az Eurovíziós dalfesztivál: A Fire Saga története című filmből a Husavik című szám, a Judas and the Black Messiah című filmből a Fight for You, az Előttem az életből az Io Si, a One Night in Miami című filmből a Speak Now és A chicagói 7-ek tárgyalása című filmből a Hear My Voice című dal jutott be.

A legjobb filmzenéért járó Oscar-díjért Az 5 bajtárs, a Mank, a Minari, A kapitány küldetése és a Lelki ismertetek muzsikája versenyez.

A legjobb eredeti forgatókönyv Oscarjára esélyes a Judas and the Black Messiah című filmmel Shaka King és Will Berson, a Minari írójaként Lee Isaac Chung, az Ígéretes fiatal nő című filmjével Emerald Fennell, a Sound of Metal írójaként Darius Marder és Abraham Marder, valamint A chicagói 7-ek tárgyalását író Aaron Sorkin.

Az adaptált forgatókönyvek közül a Borat utólagos mozifilm, a The Father, A nomádok földje, a One Night in Miami és A Fehér Tigris kapott Oscar-jelölést.

Az operatőri munkáért a Judas and the Black Messiah, a Mank, A kapitány küldetése, A nomádok földje és A chicagói 7-ek tárgyalása lett Oscar-jelölt.

A filmakadémia díjait április 25-én adják át, a világjárvány miatt idén a gála megszokott időpontjánál két hónappal később. A ceremónia műsorának producerei – Jesse Collins, Stacey Sher és Steven Soderbergh – egyelőre nem osztottak meg részleteket a műsorról, de a jelölések bejelentése előtt a filmakadémia elnöke, David Rubin megerősítette, hogy a gálát két helyszínen, a Dolby Színházban és a Los Angeles-i Union Station pályaudvaron rendezik meg.