Dán filmnapok a Művész moziban

David Fincher Mank című filmje kapta a legtöbb, tíz Oscar-díj-jelölést az idén . Az amerikai filmakadémia hétfői Los Angeles-i bejelentése szerint az Oscar-esélyesek között szerepel a legjobb színésznő kategóriában Vanessa Kirby is Mundruczó Kornél Pieces of a Woman című filmjében nyújtott alakításáért. A dokumentumfilmek Oscar-díjára jelölték a Colectiv című román produkciót, amely a legjobb nemzetközi film kategóriában is ott van a jelöltek között.