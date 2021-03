Pető Gyula betegsége 2012-ben kezdődött, amikor úgy érezte, egészsége nem a régi, nem fáj semmije, de állandó savtúltengése van. Laboratóriumi vizsgálatra jelentkezett, és egy hasi ultrahang alapján az orvos gyanította, hogy baj van, ezért CT-re (komputertomográf) küldte, ahol megállapították, a mája fő erén daganat van, amiről kiderült, hogy nem műthető, mert megtörténhet, nem lesz jó kimenetelű a beavatkozás – ismertette édesapja kilenc évvel ezelőtti állapotát Pető Réka. Nem sokkal később Marosvásárhelyen eltávolították az epehólyagot, és szövetmintát vettek a tojásnagyságú daganatból, amiből megállapították, hogy nem rosszindulatú, ennek ellenére az onkológiára küldték, de nem kapott semmilyen kezelést – részletezte a továbbiakat.

– Úgy gondoltam, megy tovább az élet, és dolgoztam tovább gépkocsivezetőként 2019. április 1-ig, de akkor már éreztem, hogy megnőtt a hasam, és elmentem Bukarestbe, ahol meg akartak műteni, de ahogy felnyitottak, vissza is varrtak, azt mondták, rosszindulatú a daganat. Azzal hazaküldtek, hogy menjek az onkológiára, ott a doktor úr kezdett kezelni kemoterápiával. Tízet, talán tizenötöt kaptam, de nem lett jobb a helyzet – emlékszik vissza a roppant szerény, halk szavú Pető Gyula, aki beszélgetésünk alatt inkább lányára bízta a tájékoztatást.



Az első lépés

Petőék egy székelyudvarhelyi rokon révén szereztek tudomást az Oncompass Medicine célzott diagnosztika és precíziós terápia terén elért eredményeiről, ő segített felvenni a kapcsolatot dr. Bánki Endrével, az Oncompass operatív igazgatójával, és elindultak azon az úton, amelyről kezdetben azt hitték, elérhetetlen. Megtudták, hogy a vizsgálati program költségei meghaladják a lehetőségeiket, de kiderült, kedvezményben részesülnek, és azonnal összefogott a család a szükséges összeg előteremtéséért.

Miklós Magdolna, az Oncompass romániai ügyekért felelős igazgatója (country manager) elmondta, hogy dr. Hajdu Károly Adrian, a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház onkológiai osztályának vezetője, Pető Gyula kezelőorvosa nyitott volt, mindenben együttműködött, rendelkezésre bocsátotta a szükséges leleteket, érezték, számára is fontos, hogy páciense a legjobbat kapja. A betegnek a molekuláris diagnosztikához és a célzott kezeléshez vezető útjáról dr. Bánki Endre, az Oncompass Medicine operatív igazgatója tájékoztatott. Az onkológiai magánellátás és a betegútmenedzsment jogász szakembere elmondta, a hozzájuk forduló daganatos betegek esetében nem csupán arról van szó, hogy elvégeznek egy genetikai tesztet, hanem ez egy teljes program, akár többéves utánkövetéssel. Ebben benne van egy hatszáz génes molekuláris diagnosztikai vizsgálat, ennek mesterséges intelligencia alapú szoftveres elemzése, független onkológusi véleményezés, kapcsolattartás a kezelésben közvetlenül részt vevő orvosokkal, akikkel egy közös kezelési stratégiát alakítanak ki, ugyanakkor az Oncompass részt vesz az adott gyógyszerhez való hozzáférés leszervezésében, ami néha csak bírósági úton történik.

A program teljes ára 4900 euró, az önköltségen túli részt a cég teljes egészében kutatásfejlesztésre fordítja – mondta Bánki Endre. Pető Gyulánál a személyes kapcsolat mellett szakmai jellegű döntés is hozzájárult az anyagi kedvezmény megítéléséhez, mivel esetében, úgynevezett kolangio­celluláris karcinómáról, epeúti daganatról van szó, amiről az Oncompassnak olyan eredményei voltak, amelyek igazolták, hogy a világon szinte elsőként tudták kezelni célzottan ezt a daganattípust, ezért szakmai lehetőséget is láttak az eset megismerésében, követésében – hangsúlyozta Bánki.

A rákkutató cég operatív igazgatója elmondta, szívügyük, hogy ami a magyarországi daganatos betegeknek biztosítható, az elérhető legyen a külhoni magyaroknak is, tisztsége révén személyesen foglalkozik a hozzájuk forduló páciensekkel. Tájékoztatja a betegeket a programelemekről, határidőkről, költségekről, utána egy hat-nyolc főnyi orvosi szakmai testülethez, úgynevezett molekuláris tumor boardhoz kerülnek a már lefordított leletek, és ők döntenek szakmai kérdésekben.

A mintaalkalmassági vizsgálat során megnézik, hogy az ebből kivont DNS mennyisége és minősége megfelelő-e a kitűzött molekuláris diagnosztikai vizsgálat számára, ha nem, akkor, ha van másik minta, azt bekérik, ha nincs vagy túlságosan régi, akkor vagy egy újabb szöveti mintavételt kérnek, vagy – ha az orvoscsapat úgy látja, hogy egyszerűbb – a beteget jóval kímélőbb eljárásnak, úgynevezett liquid biopsziának vethetik alá, vérből izolálják a daganatos DNS-t. Ez egy egyszerű vérvétel, amikor a mintát egy speciális csőbe helyezik, ezt a vérmintát elküldik egy laboratóriumba, ahol visszaigazolják, hogy a DNS mennyisége, minősége megfelelő-e. Ha igen, akkor ez az a minta, amelyből a vizsgálatot végzik – részletezte Bánki Endre. Pető Gyula esetében is ez történt, vérből vett mintát használtak a diagnosztikai vizsgálathoz.



Mesterséges intelligencia

Mivel a kutatások szerint egy betegben átlagosan négy-öt génhiba okozza a daganatos betegséget, fontos, hogy a vizsgálat során egyszerre lehessen látni ezeket, ezért van szükség a több száz génes diagnosztikára, hogy utána a saját fejlesztésű onkológiai szoftverrel, a mesterséges intelligencia segítségével ki tudják elemezni: a látott génhibák alapján a forgalomban lévő gyógyszerek és fejlesztés alatt álló hatóanyagok közül melyiket milyen sorrendben javasolják – vagy akár ennek az ellenkezőjét, melyek azok a hatóanyagok, gyógyszerek, amelyeket ne alkalmazzon az orvos, mert esetleg árthat – részletezte dr. Bánki Endre az eljárás lényegét.

A vizsgálati eredményekről összeállítanak egy húsz-harminc oldalas dokumentációt, független onkológusi véleményezést kérnek a javasolt terápiáról, felveszik a kapcsolatot a beteggel vagy a hozzátartozóval, valamint a kezelésben közvetlenül részt vevő orvossal, és velük együtt egy közös szakmai álláspontra helyezkednek – magyarázza Bánki. További lépések: a molekuláris tumor board, az a hat-nyolc főnyi testület, amely a program kezdetén átvette az esetet, behívja az onko-teamet videokonferenciára, ott közösen megbeszélik, hogy a lehetőségek közül mit javasolnak az adott betegnek, és ha a terápia elérésében segítségre van szükség, ebben is közreműködnek.



Néha csak per útján

Ha a célzott kezelés eléréséhez kiválasztott gyógyszerhez való hozzáférést a páciens közvetlen kezelőorvosa nem tudja megoldani, az Oncompass megkeresi erre a lehetőséget. Románia esetében gyakran találkoznak azzal a helyzettel, hogy adott páciensnél a megállapított génhiba megegyezik egy másik daganattípus génhibájával, de az a gyógyszer, amely a célzott terápia részét kellene hogy képezze, csak annak a másik tumornak az esetében szerepel az onkológiai protokollban, és a vonatkozó hazai jogszabály szerint ez az akadály nem átléphető. Arról van szó, hogy bár Romániában is szerepelnek célzott kezelések a protokollokban, a törvénykezésből hiányzik a javallaton túli gyakorlat, az úgynevezett off label gyógyszeralkalmazás, holott ez a legtöbb uniós országban pontosan szabályozott. Az említett esetekben a betegek gyakran bírósági úton keresik a megoldást, tavaly minden ilyen pert megnyertek az Oncompass romániai ügyfelei. Ez azt jelenti, hogy az off label engedéllyel együtt a bíróság arról is dönt, az egészségbiztosítási pénztár köteles az adott gyógyszert százszázalékos támogatással, vagyis ingyen biztosítani a betegnek. Ez történt a sepsiszentgyörgyi Pető Gyula esetében is, aki olyan, havi több ezer euró értékű onkológiai készítmény százszázalékos támogatására kapott jóváhagyást, amely eddig is forgalomban volt az országban, de a protokoll szerint csak egy másik betegség esetében használhatták. A célzott terápia elindításával a program nem ér véget. A páciens számára kijelölt állandó kapcsolattartó révén az Oncompass követi az esetet, az időközi vizsgálati eredményeket elemzik, és ha szükséges, módosítanak a kezelésen. Az együttműködés esetfüggő, akár évekig is eltarthat.



Erkölcsi, etikai kérdések

Dr. Bánki Endre szerint nem lenne szabad, hogy egy beteg azért ne kapja meg a számára legjobb kezelést, mert az adott országban azt a terápiát nem finanszírozza az egészségbiztosítási pénztár, neki pedig nincsenek meg az anyagi lehetőségei, hogy kifizesse. Magyarországon az egészségbiztosító általi finanszírozást megelőzte, hogy sokan saját költségen végeztették el a molekuláris diagnosztikát, és ahogy ez kezdett hasznosulni az ellátásban, változott a helyzet. Tulajdonképpen azok, akik kifizették a 4900 eurós vizsgálati programot, közvetett úton felgyorsították a folyamatot, a terápiához való hozzáférését azoknak, akiknek nem volt meg ehhez az anyagi háttere – mondotta.

Bánki doktor úgy véli, súlyos etikai, morális kérdés, hogy azért, mert nem mindenki engedheti meg magának, hogy a legújabb fejlesztésű onkológiai gyógyszerek alkalmasságát felmérjék az ő esetében, betegek tömegei ne élhessenek a gyógyulás lehetőségével. Szerinte fontos, hogy bárki bármennyire meg van ijedve a betegsége okán, próbálja ezt a vállalását az anyagi lehetőségeihez mérten megtenni, mert aki túlvállalja magát e tekintetben, és kölcsönt vesz fel, házat, telket, autót ad el, nem biztos, hogy jól dönt, hisz a gyógyulás folyamatában a lelkiek is nagyon sokat számítanak.

Szeretnék elérni, hogy a Romániából, nem csak Erdélyből érkező daganatos gyermekek számára ingyenesen tudják biztosítani a vizsgálatot, jelenleg is van ilyen páciensük. Ugyanakkor jó hír, hogy Magyarországon egyre több egyetemi központban, országos onkológiai intézetben végeznek sokgénes diagnosztikát, ami által egyre szélesebb körben lesz elérhető a felmérés az államilag finanszírozott terápia részeként.



Köszönet

A virtuális térben megvalósított találkozásunk Pető Gyulával és lányával, Rékával, valamint dr. Bánki Endrével, az Oncompass Medicine operatív igazgatójával és Miklós Magdolnával, a cég romániai ügyekért felelős igazgatójával úgy ért véget, hogy mindkét fél köszönetet mondott egymásnak. A sepsiszentgyörgyi daganatos beteg és lánya elérzékenyülve köszönte meg a szakmai és emberi törődést, amit mindvégig kaptak az Oncompasstól, különösen Bánki Endrétől és Molnár Katalin kinevezett esetkoordinátortól, az Oncompass operatív igazgatója pedig azt mondta, együttműködésük a Pető családdal és Pető Gyula sepsiszentgyörgyi onkológus keze­lőorvosával olyan pozitív példa, ami utat mutathat azok számára, akik eddig nem voltak elég bátrak ahhoz, hogy megtegyék az első lépést a célzott terápia irányában.