Amint arról beszámoltunk, az önkormányzat kétpillérű de minimis támogatást hirdetett meg tavaly. Az egyik elsősorban a vendéglátóipari, szállásadó vállalkozásoknak szólt, illetve kisebb mértékben minden olyan cégnek, amely a járvány miatt legkevesebb 15 százalékos veszteséget könyvelt el tavaly az előző évhez képest. Utóbbiak legtöbb 50 ezer eurós támogatásban részesülhettek, és fejlesztéseket szolgáló beruházásokra igényelhették a támogatást, önrész mellérendelésével. A vendéglátók, szállásadók esetében külön szabályok vonatkoztak az éttermekre, kocsmákra, bárokra, és külön a szállásadókra. Előbbiek négyzetméterenként 50 euró támogatást kaphattak az általuk működtetett egységre, ideértve a szabadtéri teraszokat is, de a végső összeg nem haladhatta meg a 10 ezer eurót, míg utóbbiak szobánként 500 euró segélyben részesülhettek, de a teljes összeg nem lehetett több mint 50 ezer euró.

A másik de minimis támogatás a szépmezői ipari parkba beruházni szándékozó vállalkozásoknak szólt.

Édler András, a kamara elnöke szerint viszonylag kevesen éltek az első lehetőséggel, összesen 43-an pályáztak, ebből 13 volt vendéglátóipari, szállásadó vállalkozás. Az alacsony szám miatt a célra kiutalt ötmillió lejből csak 1,7-et sikerült felhasználni, pedig elviekben az eredeti keretet is bővíteni lehetett volna, ha az igények indokolttá teszik. Az elnök szerint a pályázati eljárás nem volt bonyolult.

Édler András elmondta: idén is lesz „Covid-minimis”, az önkormányzattal már egyeztettek arról, hogy két rendben is meghirdetik a támogatást, a két kiírásnak öt-öt millió lej pénzügyi keretet biztosítanak. Egyelőre zajlanak a kötelező bürokratikus eljárások, és reményeik szerint május közepén indulhat a program. A pályázást is szeretnék tovább könnyíteni azáltal, hogy a szükséges dokumentációt online is be lehessen nyújtani.