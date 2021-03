Járványos struccpolitika

Az új esetek száma valóban nem nő kimagaslóan egyelőre, de azzal is mindennap szembesülhetünk, hogy viszonylag kevés tesztet végeznek. Románia még soha nem közelítette meg a novemberben emlegetett 50 ezres napi mintavételt, általában 20–30 ezer körül mozog a napi PCR-vizsgálatok száma, hétvégén a 10 ezret sem éri el. Folyamatosan növekszik ellenben a kórházban ápoltak, az intenzív terápiára kerülők és az elhunytak száma – ez jelzi, még sincs minden rendben. Olybá tűnik, csak azok fordulnak orvoshoz, akik már nagyon rosszul vannak, így tesztet is csak náluk végeznek. Aki teheti, és ameddig teheti, kerüli az egészségügyet, és nem csoda, hisz a sorozatos kórháztüzek, az ágyhoz kötözött betegekről szóló hírek nem növelték a bizalmat. Legtöbben, ha tüneteket észlelnek magukon, legfennebb egy gyorsteszttel megbizonyosodnak helyzetükről, a felelősebbek önkéntes karanténba vonulnak, de nem jelentik hivatalosan, bíznak benne, otthon is átvészelik a betegséget, s talán megússzák a súlyosabb tüneteket. Így a napi 5000 körüli új azonosított eset messze nem tükrözi a valóságot – és ezt az orvosok is egyre gyakrabban mondogatják.

Arra viszont jó ez az adat, hogy belekapaszkodjanak a hatóságok, és azt higgyék, hitessék el, hogy Románia más, mint a környező országok, nálunk nem lesz harmadik hullám. Hiába van pánik, érkeznek vészes hírek mindenhonnan, nem számít, hogy ismét általános karantént vezettek be számos európai államban, itt éppen csak nem enyhítenek. Az oltást emlegetik napestig megmentőként, csakhogy az is akadozik, kevés a vakcina, lehet ünnepelni, hogy néhány óra alatt 350 ezren iratkoztak fel várólistára, ha majdnem az összes oltóközpont piros. Két és fél hónap alatt a lakosság kevesebb mint 5 százaléka kapta meg mindkét adagot és kb. ugyanennyien az elsőt, nem biztatóak az uniós ígéretek sem, így ez aligha segít a harmadik hullám leküzdésében. Ha a romániainál sokkal fejlettebb egészségügyi ellátással rendelkező országok is csak a teljes lezárásban látják a menekvést, nehezen hihető, hogy megbirkózunk felemás intézkedésekkel az egyre több súlyos esettel.

Talán a jó Istenben bíznak, talán a jó szerencsében. Persze, senkinek sem hiányzik az újabb lezárás, de a betegség, az egészségügy összeomlása sem. Kevésbé súlyos helyzetben Iohannis hetente többször is kiállt, s vészharangot kongatva intette a népet fegyelemre, távolságtartásra. Most hallgat, vagy felelőtlenül ígérget. Sajnos, ha visszaüt mindez, az ostor nem rajta csattan.