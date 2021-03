Kibúvót keres az RMDSZ

Előző írásunk

Nem csupán kiértékelte a januárban lefolytatott ifjúsági konzultáción befutott válaszokat a sepsiszentgyörgyi önkormányzat, hanem máris ajánl néhány programot a fiatalok számára: innovációs és start-up vállakozások számára is különítenek el pénzt a város költségvetésében, és lakbértámogatásra is pályázhatnak majd a 35 éven aluliak. A konzultációról a kezdeményező Vargha Fruzsina alpolgármester, Antal Árpád polgármester, a módszertani részben segítő Zsigmond József tanácstag és a Székelyföldi Közpolitikai Intézet (SZKI) kutatási igazgatója, Székely István Gergő sajtótájékoztatón számolt be.