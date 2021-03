A Sepsi OSK hétfőn története során először diadalmaskodott moldvai ellenfele felett, és idénybeli tizedik győzelme után már csak egy lépés választja el attól, hogy bebiztosítsa helyét a felsőházi rájátszásban. A hétfői találkozó után a háromszéki együttesből két játékos is bekerült a forduló álomcsapatába Rachid Bouhenna és Gabriel Vaşvari személyében. Az algériai középhátvéd csapatkapitányként vezette sikerre a piros-fehér mezeseket az FC Botoșani vendégeként. A Sepsi OSK tizedszer játszott a moldvai gárda ellen a román élvonalban, és először gyűjtötte be mindhárom pontot. Botoșani-ban Vaşvari idénybeli ötödik gólját szerezte a bajnokságban, négyszer tizenegyesből talált be. A 34 éves középpályásról megjegyzik, hogy továbbra is az egyik leghasznosabb tagja a csapatnak, illetve a hétfői FC Botoșani elleni meccsen pályafutása 32. büntetőjét értékesítette.

A 27. forduló álomcsapata: * kapus: Alexandru Greab (FC Argeş) * hátvédek: Momčilo Raspopović (Astra Giurgiu), Gabriel Tamaş (FC Voluntari), Rachid Bouhenna (Sepsi OSK), Nicolae Muşat (FC Argeş) * középpályások: Ciprian Deac (Kolozsvári CFR), Gabriel Vaşvari (Sepsi OSK), Alexandru Cicâldău (Craiova) * támadók: Olimpiu Moruţan (FCSB), Abdel Omrani (Kolozsvári CFR), Andrei Ivan (Craiova). Edző: Andrei Prepeliţă (FC Argeş). (miska)