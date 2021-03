Helyfoglalás péntekig 8–16 óráig a Városi Művelődési Ház jegypénztáránál vagy a 0744 364 250-es telefonszámon. A jegyek ára egységesen 30 lej.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház 19-én, pénteken és 20-án, szombaton 19 órától a nagyteremben (színpadra épített nézőtérrel) Amikor telihold ragyog a turkáló felett című előadását játssza (rendező: Radu Afrim).

SZÉKELY GÓBÉK. A nagy érdeklődésre való tekintettel a Székely Góbék megismétlik Maszkos kalamajka című előadásukat Sepsiszentgyörgyön március 20-án, szombaton 19 órától a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. Jegyek kaphatók előadás előtt egy órával a helyszínen.

Bábszínház

A SEPSISZENTGYÖRGYI CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ A fák titkos szíve című, 5 év fölötti nézőknek szóló 45 perces elő­adását ma 11 órától, valamint pénteken és szombaton 18 órától játssza a Cimborák Bábszínház stúdiótermében (rendező: Páll-Gecse Ákos). A fehér macskahercegnő című bábjáték a bábszínház stúdiótermében március 21-én, vasárnap, a bábszínház világnapján 11 és 18 órától látható (rendező: Nagy Lázár József). Jegyek foglalása, további információk a 0755 335 400-as telefonszámon Csüdöm Eszternél.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 16.45-től Scooby (magyarul beszélő), 17 órától Még egy kört mindenkinek (román felirattal), 18.30-tól Éden (román felirattal), 19.15-től Második esély (román felirattal). Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 15–21 óráig, telefon: 0787 526 102. Honlap: arta.cityplex.ro.

Hitvilág

SZENT JÓZSEF-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi belvárosi templomban ma 18 órától szentmise és közbenjáró imahadjárat a családokért, majd családok szentségimádása. A templom búcsúját pénteken tartják. Az esti, 18 órakor kezdődő búcsús szentmisét Kovács Gergely érsek celebrálja papi segédlettel, és egyben megnyitja a család évét.

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi Gyár utcai templomban ma 17 órától a Fokolár Mozgalom tagjai vezetik a szentségimádási órát az esti szentmise előtt. Pénteken 17.15-től keresztúti ájtatosságot végeznek az altemplomban, utána szentmise lesz. Nagyböjt minden péntekén 22 órától éjszakai virrasztást tartanak az altemplomban, amely a szombat reggeli szentmisével ér véget. Vasárnap a 12 órai szentmisén megemlékeznek az édesapákról.

Kiállítás

A SZABADSÁG SZÍNEVÁLTOZÁSAI. A Székely Nemzeti Múzeum ideiglenes kiállítóhelyén, a sepsiszentgyörgyi Lábas Házban az 1848–49-es forradalom és szabadságharc eseményeit és alakjait felidéző, az intézmény képzőművészeti és történelmi gyűjteményeinek műtárgyait egymással párbeszédbe állító kiállításon eddig be nem mutatott vagy újonnan vásárolt műtárgyakat láthat a nagyközönség. A tárlaton központi helyet foglal el a nagyváradi születésű Miklóssy Gábor (1912–1998) festőművész több alkotása, ezek között is kiemelt szerepet kap Gábor Áron című festménye, amely száz évvel a forradalmi események után készült, és amellyel nemrég gazdagodott a múzeum képzőművészeti gyűjteménye. Miklóssy Gábor festményei mellett olyan híres alkotók munkái is láthatóak, mint Gyárfás Jenő, Cseh Gusztáv, Varga Nándor Lajos, Szopos Sándor vagy Somogyi Győző. A képzőművészeti alkotásokat a történelmi gyűjtemény válogatott, külföldi kiállításon éppen nem szereplő darabjai egészítik ki. A tárlat május 21-ig látogatható hétfőtől szerdáig és pénteken 9–16, csütörtökön 9–19, valamint szombat-vasárnap 10–14 óráig.

Ingyenes felkészítők

Idén is ingyenes tavaszi felkészítőket tartanak a kolozsvári BBTE Színház és Film Kar Magyar Színházi Intézetének oktatói: Bartha Katalin Ágnes, Bíró József, Bogdán Zenkő, Kozma Gábor Viktor, Köllő Csongor, Szilágyi-Palkó Csaba, Tompa Andrea, Váta Loránd és Visky András. A felkészítőket elsősorban azoknak ajánlják, akik idén felvételizni szeretnének színire vagy teatrológiára, de szívesen látnak bárkit, aki érdeklődik a Kolozsváron folyó oktatás iránt, vagy a jövőben tervez jelentkezni. A felkészítők március 20-tól kezdődően szombat délelőttönként zajlanak (kivéve a húsvéti szünetet és egyéb munkaszüneti napokat) a Microsoft TEAMS platformon. A pontos beosztás, a felkészítőkön való részvételhez szükséges linkek, illetve a felvételi menetével kapcsolatos egyéb információk a szinikolozsvar.wordpress.com honlapon, illetve az intézet Facebook-oldalán (www.facebook.com/mszi.bbte) elérhetőek.

Apróhirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk. Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, válassza ki a megjelenés dátumát – ismétlődő hirdetés esetén a dátumokat –, és a lap alján kattintson a „Megrendelés küldése a korrektúrához” gombra. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a „Megrendelem” gombra kattintva bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

Apróhirdetési, illetve reklámirodánk a megszokott program szerint, hétfőtől csütörtökig naponta 9–16, pénteken 9–14 óráig tart nyitva. Online apróhirdetési szolgáltatásunk nyitvatartási rendtől függetlenül bármikor igénybe vehető, a következő napra megrendelt hirdetést azonban legkésőbb 18 óráig kérjük feltenni és kifizetni.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig az 1918. december 1. úti Adonis (0267 324 903, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

IVÓVÍZ. Sepsiszentgyörgyön ma 8–16 óráig szünetel az ivóvíz-szolgáltatás a Hóvirág utcában (a Vadász és a Bartók Béla utca közötti szakaszon), valamint a Bartók Béla utcában. A szolgáltatás újraindítása után a víz elszíneződésére lehet számítani.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma Bodokon, pénteken Oltszemen és Zalánban gyűjti a szelektív hulladékot. A lomtalanítási programban 5 kg leadott üvegért 0,5 liter sör jár, az elektronikai hulladék ellenértékét továbbra is levonják a számlából, a bútorokat, fölöslegessé vált abroncsokat, egyéb tárgyakat ingyenesen szállítják el.

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBAJELENTŐ. Éjjel-nappal jelenthetik a sepsiszentgyörgyi lakosok a város utcai világításával kapcsolatos gondokat, egy hibás égőt vagy bármi mást. A közvilágítással kapcsolatos gondokat, észrevételeket a 0751 586 462-es telefonszámon bármilyen órában be lehet jelenteni, a kisebb meghibásodásokat (például a kiégett villanykörték cseréjét) 48 órán belül meg kell oldania a Flash Lighting részvénytársaságnak. Ha ez nem történik meg, a városháza munkatársait az info@sepsi.ro e-mail-címen lehet értesíteni a mulasztásról.