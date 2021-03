Megrendülten értesültünk sepsiszentgyörgyi,

Marosvásárhelyen élt

testvérünk,

özv. GAZDA SÁNDORNÉ

TÖRÖK PIROSKA

hirtelen haláláról életének 85. évében 2021. március 15-én.

Temetése március 18-án lesz Marosvásárhelyen.

Emléked velünk marad,

nyugodj csendesen.

Gyászoló testvéreid: Ildikó, Sándor, Árpád, Éva

4580/b

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj,

édesapa, rokon és jó barát, a sepsiszentgyörgyi

MÓZES JÁNOS

életének 75., házasságának 51. évében

rövid betegség után hirtelen elhunyt.

Örök nyugalomra 2021.

március 19-én, pénteken

15 órakor helyezzük a

vártemplomi temetőben.

Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes.

A gyászoló család

4321024

Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a kisborosnyói születésű sepsiszetgyörgyi

özv. FÜZI DEZSŐNÉ

(szül. URUS MAGDOLNA)

életének 84., özvegységének 10. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk földi maradványait 2021. március 19-én, pénteken 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi szemerjai új református temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával a sírnál.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Gyászoló hozzátartozói

4581/b

Hiába borul rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre.

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó édesanyám, a sepsiszentgyörgyi

MIHÁLY ÉVA

(szül. BITAI)

életének 73. évében,

özvegységének hatodik

hónapjában visszaadta lelkét

Teremtőjének.

Temetése 2021. március 18-án 15 órakor lesz a vártemplomi református temetőben.

Szerettei

4321031

Nem halt meg ő, még mindig él velünk, csak messze távozott, hol meg nem érinthetjük.

Szívünk mély fájdalmával

tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, testvér, nagyapa, unokatestvér, nagybácsi, közeli és távoli rokon, jó

barát, jó szomszéd és

ismerős, a kovásznai

születésű sepsiszentgyörgyi

id. HÉJJA KÁROLY

életének 74. évében rövid szenvedés után elhunyt.

Utolsó földi útjára 2021.

március 18-án 15 órakor

kísérjük a szemerjai új

református temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Testének nyugalmat, lelkének boldog újjászületést.

Akárhová tart az utad, csak a szeretet vezéreljen mindenhol, mert te voltál a SZERETET.

Fogtam a kezed, úgy mentél el, drága Tatikánk.

Búcsúznak szeretteid:

Mami, Zsuzsi és Karcsi

4321032

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

KICSI IBOLYA

(szül. LUKA)

81 éves korában türelemmel viselt, hosszas betegség után elhunyt.

Temetése 2021. március 18-án 13 órakor lesz a mikóújfalusi ravatalozóháztól.

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4321037

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a rétyi

özv. CSŐSZ ISTVÁNNÉ

VARGA MARGIT

életének 78., özvegységének 28. évében hosszas és súlyos betegség után 2021. március 17-én visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetése március 19-én 14 órakor lesz a rétyi református temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Gyászoló családja

du.



Részvét

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak MÓZES JÁNOS elhunyta miatt érzett fájdalmában.

A Kovászna Megyei Törvényszék munkaközössége

4321041

Őszinte részvétünket, együttérzésünket fejezzük ki a

gyászolóknak

IMREH MAGDOLNA

(szül. KELEMEN)

elhunyta alkalmából.

Nyugodjál békében,

emléked szívünkbe zárjuk.

A Székelyudvarhelyi

Pedagógia Intézetben 1962-ben végzett, még életben levő

volt évfolyamtársai

1116396

A Székely Mikó Kollégium tantestülete és munkaközössége őszinte részvétét fejezi ki kolléganőjüknek, Lőrincz Enikőnek édesapja elvesztése miatt érzett fájdalmában.

4321027

Megrendülten értesültünk IMREH MAGDOLNA (szül.

KELEMEN) volt kézdivásárhelyi, 1960-ban végzett évfolyamtársunk haláláról. Őszinte részvétünk a családnak.

4321020



Köszönet

Köszönetet mondunk

mindazoknak, akik

MIKOLA LUJZA temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

1116397

Köszönetet mondunk

mindazoknak, akik

id. NAGY SÁNDOR temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

4321021



Megemlékezés

Az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben örök a fájdalom és a szeretet. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi VASS ZSOLTRA halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4321034

„Ne jöjj el sírva síromig, / Nem fekszem itt, nem alszom itt; / Ezer fúvó szélben lakom, / Gyémánt vagyok fénylő havon, / Érő kalászon nyári napfény, / Szelíd esőcske őszi estén, / Ott vagyok a reggeli csendben, / A könnyed napi sietségben, / Fejed fölött körző madár, / Csillagfény sötét éjszakán, / Nyíló virág szirma vagyok, / Néma csendben nálad lakom / A daloló madár vagyok, / S minden neked kedves dolog... / Síromnál sírva meg ne állj; / Nem vagyok ott, nincs is halál.”

(Mary Elizabeth Frye)

Fájó szívvel emlékezünk a középajtai szeretett

INCZE FERENCNÉ

SÜKÖSD IDÁRA halálának 3. évfordulóján. Elveszíteni egy társat, szülőt, nagymamát, akit szerettél és aki szeretett téged, ez kettéosztja az életed: „előtte” és „utána”. Bármennyi idő telt el azóta, szeretteiben örökre megmarad a fájdalom. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4321018

Nem múlhat el nap, hogy ne gondolnánk rád, hiányzol közülünk, és ez nagyon fáj. Múlik az idő, a fájdalom marad, betölthetetlen az űr, ami a szívünkben maradt. Most már nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a tavasz, de bármilyen szép is, nélküled nem lesz ugyanaz. Szomorú szívvel emlékezünk a drága jó férjre és édesapára, a sepsiszentgyörgyi PIROSKA JÁNOSRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

4579/b

Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi

VÁRADI MÁRIÁRA

halálának harmadik évfordulóján. Pihenése legyen

csendes, emléke áldott.

Szerettei

4320993

Az élet csendesen megy tovább, de az emléked elkísér egy életen át. Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, egy simogató kéz, egy sóhaj. Bennünk él a múlt, a végtelen szeretet, őrizzük, óvjuk emlékedet. Fájó szívvel

emlékezünk az árkosi

VÁRI ÁGOSTONRA

halálának első évfordulóján.

Szerettei

4321019

Szomorú szívvel emlékezünk a kisbaconi születésű

özv. BOGDÁN GYÖRGYNÉRE halálának 25. évfordulóján. Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Gyermekei

4321035