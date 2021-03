Fennállása első Európa-kupa-negyeddöntőjére készül a megyeszékhelyi Sepsi-SIC együttese, amely ma 19 órától a végső diadalra is esélyesnek tartott olasz Reyer Venezia alakulata ellen próbál meglepetést okozni és bejutni a sorozat legjobb négy csapata közé. Mint ismeretes, a háromszéki gárda kedd este megnyugtató előnyt eladva, végül hosszabbítás után és hárompontos különbséggel búcsúztatta a baszkföldi Lointek Gernika Bizkaiát.

A hatszoros Román Kupa-győztes és négyszeres bajnok Sepsi-SIC számára fantasztikusan, sőt, történelmien alakult idei nemzetközi szereplése: csapatunk először tudott csoportgyőztesként továbbjutni a női kosárlabda Európa-kupa (Ek) rájátszásában, majd sikeresen abszolválta nyolcaddöntős vizsgáját is. A zöld-fehérek számára a pályán kívül is gyümölcsöző ez az európai szezon, hiszen óriási sportdiplomáciai és sporttörténelmi sikert értek el azzal, hogy a Nemzetközi Kosárlabda-szövetség (FIBA) Sepsiszentgyörgynek ítélte az Ek-csoportkör egyik buboréktornájának a szervezési jogát, majd később nem egy, hanem egyszerre két nyolcad- és negyeddöntős turné rendezését is rájuk bízta.

A Sepsi-SIC mostani remekléséhez kellett Annemarie Gödri-Părău keddi remek játéka is, aki a Gernika elleni meccsen 6 pontot szerzett és 10 gólpasszt osztott ki.

„Roppant boldogok vagyunk, hogy meg tudtuk nyerni ezt a mérkőzést. Annak ellenére, hogy 17 pontos előnyünk is volt, nagyon-nagyon nehéz meccsen vagyunk túl. Erős csapattal játszottunk, amely azáltal, hogy ledolgozta hátrányát, megmutatta az igazi értékét. Történelmet írtunk, bejutottunk a negyeddöntőbe, ahol egy nagyon ütőképes alakulattal, az olasz Reyer Vene­ziával találkozunk. Kemény párharc elé nézünk, de ezt is megpróbáljuk megnyerni. Harcolni fogunk!” – nyilatkozata a zöld-fehérek csapatkapitánya a hosszabbításban megnyert mérkőzés után.

„Hatalmas győzelem, nagyszerű mérkőzés! Büszke vagyok a lányokra és arra, ahogyan játszottunk az első perctől kezdve. Egy adott pillanatban megtört az összpontosításunk, az ellenfél visszajött a játékba, de szerencsére meg tudtuk menteni a meccset. Örvendek, hogy végül mi nyertünk! A lányok hatalmasat harcoltak, remélem, hogy a csütörtöki meccsig kipihenik magukat. Már ezzel a továbbjutással történelmi eredményt értünk el, de mi ezt tovább akarjuk folytatni. A keretét tekintve a Reyer Venezia az egyik fő esélyese az Európa-kupának, most lehetetlen küldetésnek tűnik a velük szembeni mérkőzés, de a sportban bármi is történhet” – egészítette ki a játék összegzését Zoran Mikes, a háromszékiek bosnyák sikerkovácsa.

A székely együttes az esélytelenek nyugalmával vág bele a ma 19 órakor kezdődő párharcba, amelynek egyértelműen az olasz gárda a favoritja. A Reyer Venezia az előző szezonban az Euroligában volt érdekelt, és 5/9-es győzelmi mutatóval az ötödik helyen fejezte be az alapszakaszt. Innen az Ek rájátszása következett volna, ám a küzdelemsorozat a koronavírus-járvány miatt időnap előtt befejeződött. A velencei csapat húsz diadallal és mindössze egy vereséggel vezeti az olasz bajnokság rangsorát, a kupában viszont elbukta a döntőt, miután a márciusi fináléban 69–55-re kikapott a Famila Wuber Schio együttesétől.

Az esti találkozót az Erdélyi Magyar Televízió, a Marosvásárhelyi Rádió, valamint a FIBA YouTube-csatornája élőben közvetíti.

A szerdai nyolcaddöntő eredményei: Ramla–BCF Elfic Fribourg 73–78, Carolo Basket–VBW CEKK Cegléd 81–46.

A pénteki negyeddöntő párosítása: BCF Elfic Fribourg–Carolo Basket (19 óra).