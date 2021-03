Díjazták Horvát Lili filmrendezőt

A járvány miatt idén online rendezték meg Írország nemzetközi filmfesztiválját, a tizenkét napig tartó rendezvény felvonultatta a nemzetközi és az ír filmtermés javát, a díjazottakat a hétvégén hozták nyilvánosságra. A filmkritikusok zsűrije a legjobb rendezés díját Horvát Lilinek ítélte a Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című romantikus drámáért.

A valóság és képzelet határán játszódó szerelmes film továbbra is versenyben van a „függetlenek Oscar-díjaként” számontartott Independent Spirit Awardért, amelynek nyertesét április végén jelentik be. Az NFI támogatásával készült alkotás több sikert aratott már, Varsótól Chicagóig díjazták a filmfesztiválok, és január végén az amerikai bemutató alkalmával nagy lelkesedéssel fogadták az Egyesült Államok film­kritikusai. Legutóbb az International Cinephile Society (ICS) válogatta be a legjobb 2020-as művészi teljesítmények közé. A 120 filmes szakembert tömörítő szervezet a legjobb eredeti filmzene díjával Keresztes Gábort tüntette ki.

Horvát Lili alkotásában Márta (Stork Natasa), a negyvenéves idegsebész szerelmes lesz. Fényes amerikai karrierjét hátrahagyva visszatér Budapestre, hogy új életet kezdjen szerelmével (Bodó Viktor). Ám hiába vár a Szabadság híd pesti hídfőjénél: a férfi nem jelenik meg a randevún. Márta kétségbeesetten a keresésére indul, de amikor rátalál, élete szerelme azt állítja: sohasem látta őt azelőtt. A romantikus dráma Csernátony Dóra, Miskolczi Péter és Horvát Lili produkciójában, a Poste Restante gyártásában készült, a film operatőre Maly Róbert volt.