Nem áldják meg

A hét nyelven kiadott dokumentum válaszként szolgál egy teológiai kérdésfelvetésre. A kérdés úgy szól, hogy az egyháznak módjában áll-e áldásban részesíteni az egyneműek közötti kapcsolatot. A vatikáni hivatal hangsúlyozta, hogy egyházi kö­­rökben is számos javaslat és kezdeményezés merült fel a kérdésben, melyekre a most kiadott, Ferenc pápával is egyeztetett dokumentum szolgál válaszul.

A Hittani Kongregáció leszögezi, hogy nem részesülhet áldásban olyan viszony vagy partneri kapcsolat – még akkor sem, ha stabil kapcsolatról van szó –, amely házasságon kívüli. Utóbbi pedig férfi és nő közötti feloldhatatlan házasságot jelent, mely nyitott a gyermekáldásra.

„Nem lehetett más a válasz, mivel az egyház – kétezer éves hagyománya szerint – áldást csakis és kizárólag egy férfi és egy nő szövetségére épülő házasságra adhat, melynek célja az új élet fakasztása” – mondta Németh Norbert atya, a római Pápai Magyar Intézet rektora az MTI-nek.

A dokumentum ugyanakkor felszólítja a keresztény közösséget és ennek pásztorait a homoszexuálisok iránti tiszteletre és gyengédségre a diszkrimináció minden formájának elutasításával.

Március 19-én, Szent József ünnepén, a családi szeretet szépségéről és öröméről szóló apostoli buzdítás közzétételének ötödik évfordulóján veszi kezdetét az egyház által meghirdetett család éve. Jövő június 26-án zárul a családok tizedik világtalálkozója keretében, amelyet Rómában készülnek megrendezni. (MTI)