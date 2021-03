Egyre több a piros megye

Egymás után pirosodnak be újra a megyék, tegnaptól Szilágy is a háromezrelékes fertőzöttséget meghaladó megyék sorába került, legrosszabb a helyzet Temes (5,84 ezrelék) és Ilfov (5,35 ezrelék) megyében. Bukarestbe tegnap tíz megyéből kellett átirányítani rohammentőket, hogy kollégáik munkáját segítsék, a koronavírus-járvánnyal összefüggő súlyos esetek miatt ugyanis az utóbbi tíz napon csaknem megduplázódott a segélyhívások száma a fővárosban. Bukarestben tegnap több mint 1200 új fertőzést diagnosztizáltak, ezzel az utóbbi kéthetes fertőzési arány megközelítette a lakosság 4,5 ezrelékét. A járvány gyorsulása miatt szakemberek azt valószínűsítik, hogy a fertőzöttség hamarosan meghaladja Bukarestben a vesztegzár elrendelésének feltételéül megszabott 6 ezrelékes szintet.

A helyzet még ellenőrzés alatt áll

Tegnapi sajtónyilatkozatában Klaus Iohannis rámutatott, ismét nő a napi esetszám, és egyre nagyobb nyomás nehezedik a kórházak intenzív terápiás osztályaira.

„Valószínűleg ez a hullám lesz az utolsó, tekintettel arra, hogy javában zajlik az oltási kampány, napról napra nő a beoltott személyek száma. A helyzet még ellenőrzés alatt áll, de hamar kedvezőtlen fordulatot vehet. Ismét felelősségteljes magatartásra, egy újabb közös nemzeti erőfeszítésre van most szükség” – fogalmazott.

Az államfő hozzátette, minden nap közelebb kerülünk ahhoz, hogy megszabaduljunk a járványtól, de továbbra is elővigyázatosságra van szükség. „A szakemberek ajánlásaira alapuló, tájékozott döntéseket kell hoznunk, és jelenleg semmi sem indokolja, hogy ne használjuk az európai viszonylatban jóváhagyott valamennyi oltóanyagot” – nyomatékosította, hangsúlyozva, hogy a megfelelő szintű átoltottság eléréséig korlátozások bevezetésére van szükség ott, ahol a helyzet ezt megköveteli, mert csak így lehet csökkenteni a kórházakra nehezedő nyomást.

Mi legyen az AstraZenecával?

Miután a brit-svéd oltóanyag iránt megnőtt a bizalmatlanság a lakosság körében, Valeriu Gheorghiță katonaorvost egy televíziós műsorban arról kérdezték, mi a teendő akkor, ha valaki megkapta az első dózis AstraZenecát, de a másodikat már nem akarja beadatni. Az oltási kampány koordinátora mindenekelőtt leszögezte, a legjobb, ha a második dózist is ugyanabból a típusú vakcinából kapjuk, mint az elsőt. Amennyiben valaki mégis úgy dönt, hogy a második AstraZeneca-oltást visszamondja, Gheorghiță szerint az első dózis beadásától számított 4–8 héten belül be lehetne adni egy másik típusú vakcinát is. Ebből azonban elméletileg elég egyetlen dózis is, tehát nem kellene teljesen elölről kezdeni az immunizálás folyamatát. Valeriu Gheorghiță szerint ugyanakkor meg kell várni az Európai Gyógyszerügynökség ez ügyben hozott döntését, és majd ennek függvényében dönt Románia is a továbbiakról.

Digitális zöld igazolvány

Javaslatot terjesztett elő tegnap az Európai Bizottság (EB) egy digitális zöld igazolvány létrehozására, amely megkönnyítené a COVID-19-világjárvány alatt a polgárok biztonságos, szabad mozgását az unión belül. A digitális zöld igazolvány annak bizonyítékául szolgál majd, hogy egy személyt beoltottak COVID-19 ellen, negatív teszteredménnyel rendelkezik vagy kigyógyult a fertőzésből.

A zöld igazolvány digitális vagy papíralapú változatban, díjmentesen lesz elérhető. Egy QR-kódot tartalmaz majd, amely garantálja annak biztonságosságát és hitelességét. Az EB digitális átjárószolgáltatást fog kiépíteni az összes igazolvány uniószerte történő ellenőrzésének biztosítására, és emellett támogatást nyújt a tagállamoknak az igazolványokkal kapcsolatos technikai intézkedések végrehajtása terén.

Továbbra is a tagállamok hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy az utazók esetében mely népegészségügyi korlátozásoktól tekintenek el, de az ilyen mentességeket egységesen kell alkalmazniuk minden digitális zöld igazolvánnyal rendelkező utazóra.

„A digitális zöld igazolvány európai szintű lépést jelent annak biztosítására, hogy idén nyáron az uniós polgárok és családtagjaik biztonságosan és a lehető legkevesebb korlátozással kelhessenek útra. Mindazonáltal a digitális zöld igazolvány nem előfeltétele a szabad mozgásnak, és semmilyen módon nem vezethet hátrányos megkülönböztetéshez. A közös uniós megközelítés nemcsak az unión belüli szabad mozgás fokozatos helyreállítását és az Európán belüli törésvonalak elkerülését segíti elő – esélyt ad arra is, hogy befolyást gyakoroljunk a globális normákra, és az európai értékeinkben – ideértve az adatvédelmet – gyökerező jó példával járjunk elöl” – jelentette ki Didier Reynders jogérvényesülésért felelős biztos.