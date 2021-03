MIVEL SZÓRAKOZOTT A DIKTÁTOR? 31 évvel a diktatúra megdöntése után még mindig derülnek ki érdekességek arról, hogyan élt Nicolae Ceauşescu és családja. Most például megtalálták a diktátor videokazetta-gyűjteményét, amelyben a korszak legnépszerűbb nyugati filmjei mind megtalálhatóak a Mad Maxtől A taxisofőrön és A piszkos tizenkettőn át egészen a pornófilmekig.

De nemcsak egész estés filmek kerültek elő, hanem egyéb szórakoztató műsorok is: amerikai, de németre szinkronizált autós és motoros kaszkadőrmutatványok, német és francia kabaréfelvételek, valamint MTV-klipek. Amúgy a gyűjteményben a diktátorpárt éltető propagandavideók is megtalálhatók – ezeket valószínűleg soha senki sem nézte meg, ki sem szedték őket a dobozból. A diktatúra megdöntése után a kazettákat a videolejátszókkal együtt az állami filmstúdiók alagsorába vitték, ahol évtizedekig mindenki által elfeledve hevertek. A gyűjteményre a bufteai filmstúdió egyik munkatársa talált most rá. (Főtér)

KEVÉSSEL KELL BEÉRNÜNK. Az Európai Unió országai közül Bulgáriában és Romániában a legalacsonyabb a havi bruttó átlagbér: míg 2018-ban Dániában a havi átlagfizetés 4057 euró, Luxemburgban 3671 euró, Svédországban 3135 euró, Belgiumban 3092 euró, Írországban 3021 euró, Finnországban 2958 euró, Németországban 2891 euró volt, addig Bulgáriában a fizetések átlagértéke 442 eurót, Romániában 700 eurót tett ki – derül ki az Eurostat tegnap közzétett adatsorából. Az alacsony jövedelmek sorát Magyarország (801 euró) és Litvánia (809 euró) folytatja. (Agerpres)