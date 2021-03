Választaniuk kell

Következő írásunk

Kereken egy tucatnyi programmal támogatja Sepsiszentgyörgy önkormányzata a város lakosságának testi és szellemi egészségét. A tizenkét, tegnap ismertetett program java része már működik, de vannak újak is, a városvezetés pedig idén kiemelt figyelmet és több pénzt is fordít rájuk – jelentette be tegnap Antal Árpád polgármester és Kondor Ágota mentálhigiénés szakember, a helyi tanács egészségügyi, szociális és vallásügyi bizottságának elnöke. Az egészségfejlesztés és mentális egészségfejlesztés Sepsiszentgyörgyön gyűjtőnévvel a szociális, oktatási és egészségügyi ellátás terén kidolgozott elképzeléseket illetik, és ez a terület a második abból a nyolcból, amelyek mindegyikére átfogó stratégia készült. Az első a tegnapi lapunkban ismertetett ifjúsági konzultáció volt, és az abban felvetett gondokra kínált megoldások. Az egész A mi városunk a mi felelősségünk jelszó alatt fut.