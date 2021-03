A Sepsi Value Centre avatását jelképező piros szalag átvágása előtt a sajtó képviselőivel ismertették a korszerű bevásárlóközpont létrejöttével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Nemes Zoltán, a Prime Kapital ingatlankezelő és befektetőcsoport képviselője úgy fogalmazott: hosszú és nehéz út áll mögöttük, de meggyőződésük, hogy az előttük lévő sikerekben gazdag lesz. A kereskedelmi központ megépítésének ötlete négy éve született meg, s bár a világjárvány szinte meghiúsította az elképzeléseket és egy időre a munkálatok is leálltak, a beruházás végül kevesebb mint hét hónap alatt befejeződött -- vázolta.

Úgy vélte, az új bevásárlóközpont révén sikerült megváltoztatni, szebbé tenni az Oltmező utcai városképet, de erősítik is a már létező kereskedelmi csomópontot. A beruházás részeként ugyanakkor elkészült a sokak által várt körforgalom is. Köszönetet mondott a hathatós támogatásért a helyi közösségnek, intézményeknek és hatóságoknak, illetve a városvezetésnek, s a beruházók nevében azt kívánta, hogy „a projekt adóvonzásából befolyt összegeket az önkormányzat a lehető leghatékonyabban és a közösség számára használja fel”.

Hengán Zoltán, a kereskedelmi központ vezetője arról beszélt, a Sepsi Value Centre tulajdonképpen egy régi szükségletre született válasz, mely révén korszerű és kézenfekvő vásárlási lehetőséget kívánnak biztosítani a térségben élőknek, hogy ne kelljen más megyékbe utazniuk. Kifejtette, ismert hazai és nemzetközi márkák mellett partnereiknek tekintik a helyi vállalkozókat is, akik a vártnál nagyobb számban vannak jelen a kereskedelmi központban. Megjegyezte, támogatják a helyi vállalkozókat és minden érdeklődést szívesen fogadnak részükről.

Az új bevásárlóközpontban nyílt meg csütörtökön Háromszék első Carrefour hipermarketje is. Erről képviselője, Cătălin Samara elmondta, több mint harmincezer terméket, minőségi élelmiszerek széles skáláját kínálják, emellett sepsiszentgyörgyi és környékbeli termelők hagyományos recepteken alapuló készítményeit is. Hozzátette: vásárolni az áruházban, illetve online is lehet, a 16 korszerű önkiszolgáló pénztár révén pedig gyors bevásárlást, rövid várakozási időt biztosítanak.

Az Antal Árpád városvezető üdvözletét tolmácsoló Tóth-Birtan Csaba alpolgármester gratulált a beruházónak a megvalósításért, s úgy vélte, az új bevásárlóközpont megtalálja a helyét Sepsiszentgyörgy és a vidék környezetében a kétnyelvű feliratokkal, a helyi közösség, termelők és kereskedők irányába tanúsított nyitással, illetve azokkal a tervekkel, melyekkel a helyi társadalmi életben kívánnak részt venni.

Csütörtök délelőtt nem csupán a bevásárlóközpont parkolója, de a szemközti boltok előtt lévők is tele voltak járművekkel, az élénk autós és gyalogos forgalmat rendőrök irányították. A délelőtt tíz órára meghirdetett nyitást megelőzően sok érdeklődő várakozott az ajtók előtt. A Sepsi Value Center a hét minden napján 9 és 21 óra között fogadja látogatóit, míg a Carrefour hipermarketben 7 és 21 óra között lehet vásárolni.