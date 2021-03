A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat kezdeményezésére jelképes összeggel (egy lej) hozzájárulhatnak a sepsiszentgyörgyiek annak a bírságnak a kifizetéséhet, amellyel Antal Árpádot, Sepsiszentgyörgy polgármesterét sújtottaCosmin Boricean, Kovászna megye alprefektusa a március 15-i magyar nemzeti ünnep alkalmából a megyeszékhelyen kitűzött magyar szimbólumok miatt – jelentette be csütörtökön Benkő Erika, a szervezet vezetője. A gyűjtést ama meggyőződésükből indították, hogy a bírság minden olyan sepsiszentgyörgyit érint, aki méltó módon ünnepelne március 15-én. A jelképes hozzájárulást a szolgálat székhelyén lehet átnyújtani, illetve legkésőbb hétfőtől online utalásra is lehetőség nyílik a mikoimre.ro honlap révén. Benkő Erika arról is beszámolt, hogy a március 15-én a város utcáin elhelyezett magyar szimbólumok miatt Antal Árpád halálos fenyegetést is kapott.

Benkő Erika elmondta, a döntést megelőzően látta, hogy a Facebook közösségi portálon felvetődött a gyűjtés lehetősége, és ő is kikérte az emberek véleményét, egyúttal rámutatva, mi a jelentősége egy ilyen kezdeményezésnek. Minden évben bírságokkal sújtják a székelyföldi polgármestereket a magyar szimbólumok használata miatt, és ez ellen elsősorban jogi úton kell fellépni, amit meg is tettek eddig is az elöljárók, viszont ez egy folyamat, az igazságszolgáltatás lassan működik, legkevesebb egy évbe telik, míg jogerős döntés születik, addig is viszont a közösség szempontjából nagyon fontos, hogy erőt mutasson fel minden jelentős kérdésben – fogalmazott.

Számára felemelő érzés volt látni, hogy a sepsiszentgyörgyiek mennyire öntudatosan reagáltak George Simion, a Románok Egyesüléséért Szövetség elnökének a városközpontban készült videójára, kevés kivétellel civilizált hangú választ adva arra, miért fontos a magyar lobogók kitűzése március 15-én. Érezni lehetett a közösség erejét, valamilyen számukra fontos kérdésben megszólaltak az emberek. Hihetetlen erő van a közösségi összetartásban, és ezért lényeges, hogy a gyűjtés révén is felmutassák a sepsiszentgyörgyiek, mennyire fontos számukra március 15. és a méltó ünneplés. Egy ilyen fellépés világos jelzés is egyben, hogy hagyják már békén az ünnepet.

„Nem egy politikus vagy polgármester ötletéről van szó, hanem létezik egy reális igény a közösség részéről, hogy ezen a napon békésen, a saját szimbólumainkkal ünnepeljünk” – részletezte Benkő Erika. Ezért indították a gyűjtést, és az a kérésük, hogy mindenki csak egy lejjel járuljon hozzá, ami ebben az esetben elsősorban az összetartás jelképe, üzenet, hogy a közösség meg tudja védeni magát, és fontosnak tartja ezt megtenni valahányszor ilyen nemtelen támadások érik.

Az adományokat egyelőre személyesen lehet átadni a jogvédelmi szolgálat irodájában hétköznapokon 9 és 16 óra között, a Martinovics Ignác utca, 2. szám alatt, a Beör-palota emeleti termében. Dolgoznak ugyanakkor azon a platformon, amely révén hétfőtől az online utalás is lehetővé válik a szolgálat honlapján keresztül.

Benkő Erika ugyanakkor arról is beszámolt, hogy március 15-én a város utcáin elhelyezett magyar szimbólumok miatt Antal Árpád minősíthetetlen hangvételű, halálos fenyegetést is kapott a Facebook közösségi portálon keresztül, amely kapcsán a szolgálat tegnap az ügyészséghez fordult. Antal Árpád lapunk megkeresésére nem kívánt részletekbe bocsátkozni, mindössze annyira szorítkozott, nem az első alkalom, hogy ilyen üzeneteket kap, nem is a legdurvább az eddigiek közül, és a hatóságok feladata a továbbiakban foglalkozni az üggyel.