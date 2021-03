A Carrefour megnyitja első 100 százalékban önkiszolgáló üzletét, amely egyben az első üzlete Sepsiszentgyörgyön

A hipermarket a minőségi élelmiszerek széles skáláját kínálja vásárlóinak, mindezt elérhető áron: több mint 150 különböző friss hal és tengeri gyümölcs, több mint 300 féle friss hústermék, több mint 1000 biotermék, valamint Sepsiszentgyörgy és környéke hagyományaihoz igazodó helyi cégek termékeit (Diószegi, Ganesa – pékség és cukrászda, Zoemia – pékség, M&M Cuki – cukrászda, B.A.A. – kürtőskalács-beszállító, Fenséges Ízek (Gusturi Boierești) – hentesáru, Authentic Meat – hentes és felvágott, Coniu Farm, Milkom – tejipari termékek). Mi több, az új hipermarketben megtalálhatóak a Carrefour saját élelmiszeripari és nem élelmiszeripari termékei is (elektromos háztartási eszközök, edények stb.), tisztítószerek és egy új üzleti koncepció, a „shop a shopban” Carrefour Carusel néven, ahol változatos kínálattal és meglepő ajánlatokkal várjuk vásárlóinkat.

És még mindig nincs vége: vásárlóink a borok széles palettájáról is kedvükre válogathatnak a WineSquare sarokban, ahol a Carrefour által indított, az ország összes bortermő vidékeinek támogatására indult „Megnyitjuk a román bort” (Deschidem Vinul Românesc) program borai is megtalálhatóak. A Wine Square-ben vásárlóink megismerhetik a különböző régiók borainak történetét, köztük az Erdélyben élő Villa Vinea, Valea ascunsă – Teaca-i bor, a Ciumbrud és Lechburg borpincék történetét. Ezen régiókból származó borokat a WineSquare „A régiód bora” (Vin din regiunea ta) polcain találhatóak, ez az ötödik ilyen helyszín a Carrefour országos hálózatán belül. Mindezek mellett természetesen neves borpincék borai is megtalálhatóak, amelyek csak a Carrefour hálózatán belül kerülnek értékesítésre az Exclusiv válogatásnak köszönhetően, ahogy a szakértők által dicsért gasztróborok is a Prémium kínálatban.

Mindezek úgy a fizikai üzletünkben, mint a Carrefour alkalmazáson keresztül, a carrefour.ro és BRINGO-n keresztül is elérhetőek egy többopciós univerzumban, ahol a kliensek megválaszthatják, hogy miként óhajtanak a termékek birtokába kerülni: házhoz szállítással vagy a hipermarketben előkészítve, a Click & Collect opció segítségével.

A Carrefour folytatja üzleteinek modernizálását, felhasználva a technológia legújabb vívmányait, hogy a vásárlást minél könnyebbé és kellemesebbé tegye. A Carrefour Sepsiszentgyörgy technológiai szempontból újításnak számít a 16 száz százalékban önkiszolgáló (Self Check-out) kasszája révén. A klienseknek így lehetőségük nyílik arra, hogy egyedül fizessék termékeiket, így a vásárlási időt hatékonyabban tudják kihasználni, jelentősen csökkentve a várakozási időt. Ez a Self check-out rendszer bárki számára egyszerű, támogatja úgy a készpénzes, mint a bankkártyával történő fizetést, a vásárlók számára pedig mindig rendelkezésre állnak a Carrefour helyszínen levő alkalmazottjai, hogy szükség esetén segítséget nyújtsanak.

A Scan & Pay opció segítségével a vásárlás történhet akár úgy is, hogy a kliens beszkenneli a terméket és fizeti is, abban a sorrendben, ahogy kosarába teszi, így a vásárlás még egyszerűbbé és gyorsabbá válik.

A Carrefour Sepsiszentgyörgy, akárcsak az országos Carrefour-hálózat többi üzlete biztonságos a vásárlók számára: az ebből a célból hozott intézkedéseinknek köszönhetően a SAFE Asset Group tanúsította, hogy a Carrefour Románia megfelel „COVID-19 Compilant” előírásainak, és ezt a tanúsítványt hálózatunk összes hipermarkete megkapta, de még a cég központi székhelye is.

„Örülünk, hogy megnyithatjuk az első Carrefour hipermarketet Sepsiszentgyörgyön és Kovászna megyében, és ezáltal közelebb kerülünk a helyi közösséghez. A Sepsiszentgyörgyön nyíló első Carrefour hipermarket egyben országos premier is, lévén az első az országban, ahol egy teljesen autonóm self check-out kasszarendszer áll a vásárlók rendelkezésére, felkínálva a lehetőséget a vásárlók számára, hogy maguk fizessék termékeiket, és hatékonyabbá tegyék vásárlásra szánt idejüket. Hasonlóképp: üzletünk ugyanazon tető alá hozza az ismert helyi termelőket, a hagyományok őrzőit, így kínálva a város lakóinak az általuk szeretett termékeket. És nem utolsósorban, a Carrefour történetében először bemutatjuk a „shop a shopban” új koncepciónkat, ahol a háztartásban szükséges termékek válnak elérhetővé, rendkívül vonzó áron” – nyilatkozta Marius Munteanu, a Carrefour Sepsiszentgyörgy igazgatója.

Az első városbeli Carrefourral együtt érkezik az Act for Good program is, ami a Carrefour alkalmazáson keresztül érhető el: ebben vásárlóink hűségpontokat gyűjthetnek, amelyek lehetővé teszik a számukra kedvezőbb kínálatokat, leárazásokat, különböző élményeket, és biztosítja annak a lehetőségét, hogy jótettekkel támogassák a közösségüket.

Az alkalmazásban hetente megújuló kínálat mellett, a Carrefour támogatja a helyi közösség hátrányos helyzetű polgárait: az Act for Good platform tagja lesz egy helyi NGO. Március 18-tól kezdődően az Izsák Egyesület az Act for Good részévé válik, így a Carrefour országos hálózatának összes vásárlója támogathatja őket hűségpontokkal, a rászorulók érdekében. Ezekből a pontokból készülnek majd el az Örömdobozok, akik az Egyesület által támogatott, Kovászna megyei személyekhez jutnak el. Egy ilyen Örömdoboz egy háromszemélyes család legkevesebb két hétre elengedő élelmiszerét tartalmazza. A csomagot táplálkozási szakértők állítják össze, ezzel biztosítva az élelmiszerek megfelelő tápértékét.

A környezet és a közösség iránti felelősségünktől vezérelve vezetjük be új üzletünkben is a gazdasági körforgásra épülő programunkat: „Beárazzuk a Műanyagot” (Punem Preț pe Plastic) Ezáltal a műanyagot (ahogy más hulladékot is) bevezetjük egy olyan körforgásba, ahol a hulladékcsökkentés, újrahasznosítás és feldolgozás játssza a fő szerepet. A Carrefour Sepsiszentgyörgyön is bevezeti a használt étolaj begyűjtését: 3 liter használt étolajért 1 liter saját márkájú olajat adunk cserébe, 5 liter használt olaj után pedig 2 liter friss olaj jár. Ez a kezdeményezés az ország összes Carrefour hipermarketében jelen van, és a Lélegezz Zölden (Respiră Verde) szervezet segítségével valósul meg, akik begyűjtik a használt olajat, majd bioüzemanyag és egyéb derivátumok előállítására használják fel őket. A használt olajat a BRINGO alkalmazáson keresztül is le lehet adni, így értesítve a begyűjtőket a használt olaj leadásáról, illetve a friss olaj iránti igényről.

Az Oltmező út 31–35. szám alatt található Carrefour Sepsiszentgyörgy új hipermarketében a kliensek válogathatnak a nemzetközi, hagyományos és helyi receptek alapján készült gasztronómiai finomságok vagy a Sepsiszentgyörgy kemencéiben sült friss pékáru és cukrászati termékek közül.

Jelenleg a Carrefour Sepsiszentgyörgy a következő shopping-univerzumot ajánlja Önöknek:

* Hipermarket, Sepsiszentgyörgy – Oltmező út 31–35. szám, NYITVA: hétfő–vasárnap 7–21 óra között; több mint 30 ezer termék elérhető áron; 4141 négyzetméter vásárlói terület, 500 ingyenes parkolóhely; 16 Self Check-out gyorskassza, Click & Collect; ingyenes wi-fi; telefon: 0374 714 600; office_sfgheorghe@carrefour.com

* Carrefour alkalmazás, amely tartalmazza az Act for Good programot is

* www.carrefour.ro

* BRINGO

A Carrefour Románia egy univerzumnyi lehetőséget biztosít kliensei számára, hogy biztonságosan vásárolhassanak: az ország 360 üzletében, ahol a Carrefour alkalmazás és a Self Service igénybevételével a vásárlás gyorsan és könnyen történik, vagy online rendelés útján, házhoz szállítással vagy a Click & Collect révén: www.carrefour.ro és a BRINGO felületen, amelyek ingyenesen elérhetőek a Google Play és App Store alkalmazástárolókban.

A Carrefour programok és hosszú távú országos kezdeményezésesek révén támogatja azokat a közösségeket, ahol tevékenységet fejt ki, ilyenek például: A Varasti Mezőgazdasági Szövetkezet (Cooperativa Agricolă Vărăști), az első ilyen jellegű, amit egy viszonteladó hozott létre, Megnyitjuk a Román Bort (Deschidem Vinul Românesc), BIORomániát Nevelünk (Creștem România BIO), amelynek keretében Romániában premierként bevezettük a „biónak megfelelő” címkét (În conversie la bio). Továbbá: A Carrefour mind pénzügyileg, mind szakmai tapasztalatok megosztásával támogatta a Mezőgazdasági Fejlesztésért Alapítvány munkáját, egy független szervezetét, amely a romániai zöldségtermesztés szisztematikus átszervezésén dolgozik.

A közösség és környezet iránti felelősségünktől vezérelve szervezi meg a Carrefour Románia a „Beárazzuk a műanyagot” (Punem Preț pe Plastic) gazdasági körforgásra alapuló programját, amelynek célja a műanyagcsomagolások csökkentése, és a műanyag bevezetése egy felelős körforgásba: csökkentés, újrahasznosítás, feldolgozás. Hasonlóképp, cégünk bevezette a lebomló és komposztálásra alkalmas zacskókat több más biotermék mellett, szelektív hulladékgyűjtő programokat és a jó szokásokat bátorító kezdeményezéseket szervez. Ezekhez a tevekénységeinkhez még hozzátartozik a több mint egy évtizede tartó együttműködésünk a Vöröskereszt – Élelmiszerbank szervezettel, és sok egyéb programban való részvételünk, amelyek a sérülékeny közösségeket támogatják, vagy épp az élelmiszerpazarlás visszaszorítását célozzák.

A Prime Kapital egy Kelet és Közép-Európában működő ingatlanfejlesztő és befektető vállalat. A cég alapítói több mint egy évtizede tevékenykednek a romániai és a régió ingatlanpiacain, az évek során pedig jó hírnevük behozhatatlan előnyre tett szert, ami a minőségi és hosszú távon fenntartható megvalósult fejlesztéseiket illeti. A Prime Kapital hangsúlyosan jelen van Románia ingatlanpiacán, és vertikálisan integrált felépítésű szervezetében több mint 200 széles körű képességekkel bíró ingatlanszakértő vesz részt, és fedi le az ingatlanfejlesztés sajátos és teljes üzletláncát a beszerzéstől a projektek megtervezéséig, a bérléstől az eladásig vagy a tulajdonok adminisztrációjáig. Bővebb információkért látogasson el a vállalat honlapjára: www.primekapital.com (X)