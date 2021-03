A sepsiszentgyörgyi Szent József-egyházközségben Kovács Gergely érsek nyitja meg ma a család évét. Az egyházközségnek kötelező ülő ünnep. A szentmisék ma 7.30, 9, 10.30 és 18 órától kezdődnek. A 18 órai lesz a búcsús szentmise, amelyet Kovács Gergely érsek celebrál papi segédlettel, ő mondja a szentbeszédet is, majd megnyitja a család évét. A misén részt vevőket arra kérik, hogy az egy családhoz tartozók üljenek egymás mellé, másoknak a távolságtartás kötelező. A maszkot a templomban mindenkinek viselnie kell. Az ünnepi szentmisét a templom.ro honlapon élőben közvetítik. A család éve 2021. március 19-től 2022. június

26-ig tart.

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi Gyár utcai templomban ma 17.15-től keresztúti ájtatosságot végeznek az altemplomban, utána szentmise lesz. Nagyböjt minden péntekén 22 órától éjszakai virrasztást tartanak az altemplomban, amely a szombat reggeli szentmisével ér véget. Vasárnap a 12 órai szentmisén megemlékeznek az

édesapákról.

A TEOLÓGIA MINDENKINEK képzésen a sepsiszentgyörgyi Gyöngyvirág utcai református templomban hétfőn 18 órától kerekasztal-beszélgetésre kerül sor. Meghívott vendégek a Volt Politikai Foglyok Szövetségének tagjai: Török József, Puskás Attila, Váncsa Árpád és Zsók László. Az előadás és beszélgetés témája: Bizonyságtétel a túlélésről – 1956 Erdélyben és következményei.

Kiállítás

SZÉKELYFÖLDI NÉPI MESTERSÉGEK. A baróti Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár Termében március 23-án, kedden 18 órától megnyitják a Székelyföldi népi mesterségek – revitalizálás digitalizálás és népszerűsítés által című kiállítást. A megnyitó a múzeum Facebook-oldalán követhető. A kiállítást megnyitja dr. Kinda István néprajzkutató, a Székely Nemzeti Múzeum főmuzeológusa. Házigazda: Hoffmann Edit muzeológus. A járványügyi megszorítások miatt a személyes részvétel korlátozott. A teremben munkanapokon 9–15 óráig egyénileg vagy párban, illetve legtöbb ötszemélyes csoportokban látogatható a kiállítás.

A SZABADSÁG SZÍNEVÁLTOZÁSAI. A Székely Nemzeti Múzeum ideiglenes kiállítóhelyén, a sepsiszentgyörgyi Lábas Házban az 1848–49-es forradalom és szabadságharc eseményeit és alakjait felidéző, az intézmény képzőművészeti és történelmi gyűjteményeinek műtárgyait egymással párbeszédbe állító kiállításon eddig be nem mutatott vagy újonnan vásárolt műtárgyakat láthat a nagyközönség. A tárlaton központi helyet foglal el a nagyváradi születésű Miklóssy Gábor (1912–1998) festőművész több alkotása, ezek között is kiemelt szerepet kap Gábor Áron című festménye, amely száz évvel a forradalmi események után készült, és amellyel nemrég gazdagodott a múzeum képzőművészeti gyűjteménye. Miklóssy Gábor festményei mellett olyan híres alkotók munkái is helyet kapnak, mint Gyárfás Jenő, Cseh Gusztáv, Varga Nándor Lajos, Szopos Sándor vagy Somogyi Győző. A képzőművészeti alkotásokat a történelmi gyűjtemény válogatott, külföldi kiállításon éppen nem szereplő darabjai egészítik ki. A tárlat május 21-ig látogatható hétfőtől szerdáig és pénteken 9–16, csütörtökön 9–19, valamint szombat-vasárnap

10–14 óráig.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház ma, szombaton, 23-án, kedden és 24-én, szerdán 19 órától a nagyteremben (színpadra épített nézőtérrel) Radu Afrim: Amikor telihold ragyog a turkáló felett című darabját játssza (rendező: Radu Afrim).

SZÉKELY GÓBÉK. A nagy érdeklődésre való tekintettel a Székely Góbék megismétlik Maszkos kalamajka című elő­adásukat Sepsiszentgyörgyön szombaton 19 órától a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében.

Jegyek előadás előtt egy órával a helyszínen.

AZ M STUDIO MOZGÁSSZÍNHÁZ Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban 21-én, vasárnap és 28-án, vasárnap 19 órától a Pam param című produkciót játssza (koncepció-koreográfia: Andrea Gavriliu).

Bábszínház

A SEPSISZENTGYÖRGYI CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ A fák titkos szíve című, 5 év fölötti nézőknek szóló 45 perces előadását ma és szombaton 18 órától játssza a Cimborák Bábszínház stúdiótermében (rendező: Páll-Gecse Ákos). A fehér macskahercegnő című bábjáték a bábszínház stúdió­termében március 21-én, vasárnap, a bábszínház világnapján 11 és 18 órától látható (rendező: Nagy Lázár József). Jegyek foglalása, további információk a 0755 335 400-as telefonszámon Csüdöm Eszternél.

Zene

OPERETTGÁLA. A kolozsvári Operettissimo Társulat legújabb előadása, a Mi, muzsikus lelkek ma 18 és 20 órától a Kovásznai Művelődési Központban tekinthető meg. Helyfoglalás ma 8–16 óráig a Városi Művelődési Ház jegypénztáránál vagy a 0744 364 250-es telefonszámon. A jegyek ára egységesen 30 lej.

KAMARAZENE. Március 22-én, hétfőn 18 órától rendkívüli kamarazene-hangverseny lesz Sepsiszentgyörgyön az Árkosi Kulturális Központban a hatályban lévő egészségügyi előírások betartásával. Fellépnek a brassói egyetem zenetanárai: Alina Nauncef (hegedű) és Anca Preda (zongora). Műsoron Edvard Grieg-művek. Jegyeket előre is lehet vásárolni a központ Olt utca 6. szám alatti székhelyén naponta 9–15 óráig (telefon: 0267 373 651). Egy jegy ára 10 lej.

Tánc

A HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES Táncsétány című előadását játssza március 29-én 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban. Koreográfusok: Orza Călin, Melles Endre, Furik Rita, Tekeres Gizella. Jegyeket a központi jegyirodában lehet vásárolni (nyitvatartási rend: hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig).

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán: ma 16.30-tól Szótlan szív (román felirattal), 17 órától Monster Hunter - Szörnybirodalom (román felirattal), 18.30-tól Éden (román felirattal), 19 órától Portré a lángoló fiatal lányról (román felirattal); szombaton 11 órától Scooby (magyarul beszélő), 11.15-től Trollok a világ körül (magyarul beszélő), 17 órától 10 nap anyu nélkül (magyarul beszélő), 17.15-től Seveled (román felirattal), 19 órától Még egy kört mindenkinek (magyar felirattal), 19.15-től A kommuna (román felirattal); vasárnap 11 órától Scooby (románul beszélő), 11.15-től Lassie hazatér (magyarul beszélő), 16.30-tól Egy veszedelmes viszony (román felirattal), 17 órától Nagypapa hadművelet (magyarul beszélő), 19 órától Második esély (román felirattal), 19.15-től Szótlan szív (román felirattal). Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 15–21 óráig, telefon: 0787 526 102. Honlap: arta.cityplex.ro.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma Oltszemen és Zalánban, hétfőn Kőröspatakon és Kálnokon gyűjti a szelektív hulladékot. A lomtalanítási programban 5 kg leadott üvegért 0,5 liter sör jár, az elektronikai hulladék ellenértékét továbbra is levonják a számlából, a bútorokat, fölöslegessé vált abroncsokat, egyéb tárgyakat ingyenesen szállítják el.

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLATRA számíthatnak mindazok, akiket magyarságuk vagy vélhetően magyarságuk miatt jogsérelem ért. Elérhetőség a 0741 568 527-es

telefonon.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 20–8 óráig a Stadion utcai Szemerja (0267 313 942, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), szombaton és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig a Bánki Donát utcai Medicom (0267 352 659); Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280), hétfőtől a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Hermann (0745 822 449) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (telefon: 0267 708 465) szombaton és vasárnap 9–12 óráig; a törvényszékkel szembeni Dr. Mester-Nagy fogászati rendelőben (telefon: 0755 786 178) szombaton 12–14 óráig; a Lázár Mihály utca és a Grigore Bălan út kereszteződésénél levő Fazakas Dental Clinic rendelőben (telefon: 0744 857 743) szombaton és vasárnap 14–19 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.