Olyan új fogalmakat és jelenségeket ismertünk meg, mint virtuális tárlatmegnyitó, sufniművészet (art recreation, karanténművészet), kirakatkiállítás vagy művészet az oltóközpontban... Sok minden megváltozott, és ezt igyekeztünk jól fogadni. Mondhatnánk azt, hogy a művész magányosan alkot, és a bezártság kreativitásra sarkallja, de a legtöbb művésztől az elmúlt időszakban ennek az ellenkezőjét hallottuk. A kezdeti kételyek, korlátozások a képzőművészeket is elbizonytalanították. Ennek ellenére a művészek igyekeztek, hogy az elmúlt egy évben készült műalkotásokat küldjenek jelen tárlatra.

Az idei tárlat témája Forradalom. Járvány. Szabadság, avagy Forradalom járvány idején, gondolva itt az 1849-ben áldozatait szedő kolerajárványra. Sokan azt állítják, hogy három ellenség győzte le a magyar forradalmat: az osztrákok, az oroszok és a kolera.

A történelem folyamán a képzőművészet, a zene, az irodalom mindig reflektált a járványokra, azonban az 1848−49-es forradalom kolerajárványának kevés vizuális leképeződése van. Keveset is tudunk, tudtunk róla. Sokkal több az irodalmi mű és a képzőművészeti alkotás a pestisről, a fekete himlőről vagy a spanyolnátháról. Innen jött az ötlet, hogy az idei ünnepi tárlat témájául ezt válasszuk, és felhívjuk a figyelmet arra a korabeli járványra, amely a forradalmárok életét megnehezítette. Kossuth egyik kiáltványában „égi pallos döghalál képében” megnevezéssel említi a magyar és orosz katonák táborában pusztító kolerát. Epekórság, epemirigy-ragadvány és sárgarém megnevezésekkel is illették abban az időben. Az emberek nem ismerték terjedésének módját, gyógyítására pedig az orvosok sem ismertek hatékony módszert, így a 19. századi emberek képzeletében hatalmasra nőtt a fenyegetettség érzése.

A művészekre bíztuk, hogy össze akarják-e hasonlítani a 19. századi kolerajárványt az új világjárvánnyal, látnak-e benne fantáziát, összefüggést. Be akartuk bizonyítani, hogy a művészet mindig reagál az új helyzetre, utal és visszautal dolgokra, akár egy világjárványra is, amikor semmi más nincs, a művészet még akkor is létezik, működik, történik. Azonban a művészet és a művészek létezése, hatékony munkája kapcsolatok, a közönség reakciója nélkül lehetetlenné válik. A művészettörténetben már 1957-ben Marcel Duchamp A teremtő aktus című írásában beszél arról a felismerésről, hogy a műalkotást nem egyértelműen a művész, az alkotó hozza létre, hanem legalább a felét a néző, a befogadó teszi hozzá. Ezért van szükség azokra a személyes találkozásokra, amelyeket az utóbbi egy évben a korlátozások lehetetlenné tettek.

Az elmúlt években több olyan művésztől is el kellett búcsúznunk, akik segítették tárlataink megszervezését. Ezen a tárlaton emlékezünk a tavaly év végén elhunyt Vetró-Bodoni Zsuzsára, aki a márciusi tárlataink egyik pártfogója volt. Zsuzsika néni a kezdetektől, 1990-től kezdődően minden évben kiállított az ünnepi tárlaton, azonkívül jelen volt az Incitato művésztábor zárókiállításain, csoportos kiállításokon, és pedagógusként lelkes szervezője volt a rajztagozatos diákok éves kiállí­tásainak. Emberi és művészi lénye hiányozni fog. Angyalok őrizzék álmát!

Dobolyi Annamária

(A tárlat megtekinthető a kézdivásárhelyi Incze László Céhtörténeti Múzeumban április 2-áig)