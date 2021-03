Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagytata, dédnagytata, testvér, sógor, apatárs, a málnási

SZÖVÉRDFI ÁRPÁD

életének 99. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk földi maradványait 2021. március 20-án 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a málnási ravatalozóháztól.

Részvétfogadás 12 órától.

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

1116399

Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

özv. SZÉKELY DEZSŐ temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

4321046

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk a nagybaconi

KUSZTOS MARGITRA

(szül. BENKŐ),

aki öt éve távozott körünkből. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4582/b

Virágerdő sűrűjében pihen egy szív csendesen, / Rég nem dobbant családjáért, messze vitted, Istenem. / Álmainkban találkozunk, lelked vár ránk odafenn, / Hol uralkodik a hit, békesség és szeretet. / Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, mi örökké szeretünk és nem feledünk téged.

Fájó szívvel emlékezünk

a két éve elhunyt

VARGA TERÉZIÁRA

(szül. HEGEDŰS).

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerető családja

4321053

Kegyelettel emlékezünk

MIKLÓSI ENDRE zenetanárra halálának 30. évfordulóján.

Szerettei

4583/b

Tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halálának ötödik évfordulóján kegyelettel emlékezünk a berecki származású sepsiszentgyörgyi BEDŐ LÁSZLÓ állategészségügyi technikusra. Emléke legyen áldott.

Gyermekei, testvére

és sógornője

4582/b

Fájó szívvel emlékezünk EGYED ERZSÉBETRE (szül. PETŐ) halálának második évfordulóján.

Soha nem feledünk.

Bánatos lánya, veje, unokái, dédunokái, testvére és sógora

4320996

Hirtelen halálod megtörte szívünket, örökké őrizzük drága emléked. Kegyetlen volt a sors, hamar elvitt tőlünk, de kedves emléked örökre itt marad közöttünk. Fájó szívvel emlékezünk ANTAL ZSOLTRA március 20-án, halálának tizedik évfordulóján.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4320999

Fájó szívvel emlékezünk a rétyi PAPP KÁROLYRA és nejére, NÉMETH MÁRIÁRA, akiket egy éve kísértünk utolsó útjukra.

Nyugodjanak békében.

Szeretteik

4321023

Megölelnélek, de nem lehet, beszélünk hozzád, te nem felelsz. Elmentél tőlünk már hat éve örökre. Hiába várjuk, hogy hazatérj, hosszú útra mentél, onnan már nincs visszatérés. Minden, ami szép volt, szertefoszlott. Ami maradt: szomorúság, bánat és hatalmas űr. A fájdalom és a hiány a szívünket mardossa, miért kellett így legyen, ezt nem lehet érteni. Soha el nem múló szeretettel és szívünkbe zárt fájdalommal emlékezünk a korondi születésű sepsiszentgyörgyi VERESS SÁNDORNÉ MÁRTUSKÁRA, akit hat éve, március 19-én kísértünk utolsó útjára a katolikus temetőben.

Áldott legyen a hely,

ahol örök álmát alussza.

Leánya, veje és két unokája:

Fábián és Júlia

4321025

Szomorú szívvel emlékezünk szerettünkre, a tusnádi születésű árkosi NYISZTOR EMILRE, aki hat hete hagyott itt bennünket. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4321039

Örök hiányát érezve, szeretetét szívünkbe zárva, fájó szívvel emlékezünk

a tíz éve elhunyt

BOROS ERZSÉBETRE

(szül. SIKES).

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Fia, lánya és azok családja

4321029

Az idő elszáll, múlnak az évek, de szívünkben megmarad a fájó szép emléked. Búcsú nélkül távoztál, mint a hulló falevél, amely vissza többé soha nem tér. Fájó szívvel emlékezünk az angyalosi GYÖRGYJAKAB FERENCRE halálának 18. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Leánya, Irén és családja, unokái, Adél, Béla

és családjuk

4321026

„A mélybe csak tested merült el, / csak ő tűnt el a föld alatt, / de lényed lényege ezerfelé /szóródva is köztünk maradt.” (Keszei István) Soha el nem múló szeretettel és hálával gondolunk az egerpataki születésű maksai

id. SZABÓ JÓZSEFRE halálának 26. évfordulóján. Emléke legyen áldott.

Szerettei

4321030

Fájó szívvel emlékezünk a sepsimagyarósi

id. KÓNYA ZOLTÁNRA halálának 11. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4321047

A temető kapuja szélesre van tárva, útjait naponta sok-sok ember járja. Van, aki virágot, mécsest visz kezében, s van olyan is, ki bánatot szomorú szívében. Négy éve már, hogy ezt az utat járjuk, megnyugvást lelkünkben még ma sem találunk. Sírod előtt állunk, talán te is látod, körülötted van szerető családod. Még fáj, s talán örökre így marad, de mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.

Fájó szívvel emlékezünk a szépmezői SÁRIG ISTVÁNRA halálának negyedik

évfordulóján.

Szerettei

4321043

Ti már ott vagytok, ahol nincs fájdalom, sírotokra szálljon áldás és nyugalom. Álmaitok a földön legyenek csendesek. Fájó szívvel emlékezem szüleimre, a szotyori

id. GYÖRBÍRÓ JÁNOSRA, akit két éve, és GYÖRBÍRÓ JOLÁNRA, akit 15 hónapja kísértünk utolsó útjukra. Pihenésük legyen csendes.

Leányuk és családja

4321048