Hiába Rebekah Gardner 24 pontja, a Sepsi-SIC nem tudott meglepetést okozni a végső győzelemre is esélyes olasz Reyer Venezia csapatával szemben, miután tizennégy pontos különbséggel, 78–64-re veszítette el a női kosárlabda Európa-kupában játszott első negyeddöntőjét. A zöld-fehér mezes lányok mertek nagyot álmodni, s idei kiváló teljesítményükkel nemcsak történelmit, hanem maradandót is alkottak. Nagyon szép volt, ameddig tartott és roppant büszkék vagyunk rátok, lányok!

Olasz duplákkal indult a találkozó, amire Gardner és Tobin gyorsan válaszolt (4–4). Ezt követően sikerült lépéselőnybe kerülnie Reyer Venezia csapatának, de a zöld-fehérek végig ott loholtak a nyomukban. Gödri-Părău triplájával 13–11-re alakult az eredmény, lányaink pedig ötpontos hátrányban zárták a negyedet (19–14). A remekelő Gardner felhozta a Sepsi-SIC-et egy pontra (21–20), majd Ghizilă hárompontosával először vezetett csapatunk (21–23). A folytatásban a velenceiek háromszor is egyenlítettek, mielőtt Penna kétpontosával újra előnybe nem kerültek (29–27). A játékrész hajrájában itt is, ott is volt egy-egy kosár, és 31–28-as állásnál vonultak szünetre a csapatok. Az első 20 percben Zoran Mikes tanítványai mind védekezésben, mind támadásban nagyot alakítottak, s ezzel keményen feladták a leckét az esélyesebbnek tartott taljánoknak.

A térfélcserét követően taktikát váltott Giampiero Ticchi csapata, de még így is volt erőnk egyenlíteni 39-re. Innen azonban több hiba is becsúszott a játékunkba, és hétpontos hátrányból vártuk a negyeddöntő záró szakaszát (51–44). Az utolsó negyed elejét mi kaptuk el jobban, Gardner, Orbán és Gödri-Părău kosaraival felzárkóztunk négy pontra (55–51). Triplára triplával feleltek a csapatok, ám minden igyekezetünk ellenére az olaszoknak sikerült elhúzniuk (67–57). Az utolsó három percen belül ádáz küzdelem zajlott a pályán, amit sajnos a vendégek bírtak jobban. Védelmük áttörhetetlenek bizonyult, támadásban pedig biztosabb volt a kezük, és végül 14 ponttal nyerték meg a párharcot (78–64). Lányaink keményen küzdöttek, ezért kissé szigorú az ilyen arányú vereség, de nyugodtan bevallhatjuk, volt ekkora különbség a két csapat között.

A Sepsi-SIC és a mezőny legeredményesebbje a 24 pontot jegyző Gardner volt, a túloldalon a 15–15 egységig jutó Carangelo és Anderson jeleskedett.

Női kosárlabda Európa-kupa, negyeddöntő: Reyer Venezia–Sepsi-SIC 78–64 (19–14, 12–14, 20–16, 27–20). Sepsiszentgyörgy, Sepsi Aréna. Zárt kapus mérkőzés. Vezette: Ventsislav Velikov (bolgár), Christoph Rohacky (osztrák), Jelena Smiljanić (szerb). Reyer Venezia: Carangelo 15/12, Anderson 15, Petronyte 10, Fagbenle 13, Penna 8/3–Bestango 2, Pan, Natali, Meldere, Attura 2, Howard 13/3. Edző: Giampiero Ticchi. Sepsi-SIC: Pašić 12/6, Mandache, Gödri-Părău 12/9, Tobin 5, Gardner 24–Ghizilă 6/3, Pavlopoulou 1, Orbán 2, Cătinean, Kelemen, Růžičková 2, Kovács. Edző: Zoran Mikes.

Pénteken 19 órától egy újabb negyeddöntővel zárul a sepsiszentgyörgyi buboréktorna, amelyen a szerdai játéknap két győztese, a svájci BCF Elfic Fribourg és a francia Carolo Basket néz farkasszemet egymással.