A Minority SafePack újbóli napirendre tűzését kérik

Ha csak azt néznénk, hogy a lepusztult, romos városszéli terület helyére egy modern kereskedelmi központ létesült, akkor kijelenthetnénk: a Sepsi Value Centre tegnapi megnyitása máris hozzájárult a városkép jobbításához. De persze, nem csak ennyi történt: a megyénkben talán minden eddiginél nagyobb kereskedelmi beruházás következményei túlmutatnak ezen az urbanisztikai szemponton, a helyi gazdasági életre gyakorolt hatások később mutatkoznak majd meg, mint ahogyan az is biztos, hogy a Sepsiszentgyörgyön élők mindennapi szokásait – bevásárlási, szabadidő-eltöltési gyakorlatát – is befolyásolja majd a létesítmény.