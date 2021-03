Modern mese

Volt egyszer, hol nem volt, az Európai Unión túl, az Atlanti-óceánon innen, egy nagy-nagy királyság, Nagy-Britannia, ami már nem is olyan nagy. Annak királya II. Erzsébet királynő, akinek van egy fia, Károly herceg és két unokája, Vilmos és Harry hercegek.

Az angol királyi ház fenntartása évi 43 millió fontjukba kerül a hű alattvalóknak (1 font kb. 5,7 lej). A kisebbik herceg, Harry némi hamuban sült bankkártyákkal feltarisznyálva fehér repülőre pattant, és elindult szerencsét próbálni Amerikába. És mint a költő is megírta, Londonban született, színésznőt szeretett meg, aki Meghan névre hallgat. El is vette annak rendje módja szerint felségül. Csaptak hetedhét világra szóló lakodalmat és folyt a bor Londontól az Óperenciás óceánig.

Élhettek volna, mint Marci és felsége Hevesen, míg meg nem halnak. De Harry herceg kedves felesége elkedvetlenedett, mivel a királyi ház szabályai gúzsba kötötték szabadságát, és ki akart lépni annak béklyóként rátekeredő kötöttségeiből, amivel szíve hercege is egyetértett. Köptek, léptek s meg sem álltak egy amerikai tévéstúdióig, ahol kiteregették a királyi ház minden szennyesét, amit odahaza családban nem tudtak kimosni.

Kilencven percen át panaszolták elviselhetetlenül sanyarú sorsukat a királyi házban. Egy ilyen királyi családba beleszületni nem leányálom, és Harry számára sem volt egy legényálom, mert mindenütt gonosz tilalomfák állták útját. Ebből a helyzetből Harry nem tudott volna csak úgy kilovagolni, de – szerencse a szerencsétlenségben – ezt megoldotta a mindent elsöprő szerelem Meghan iránt, akit három hónapig gyötörtek, amíg ő is megtanulta az uralkodóházi szokásokat. Ezután együttes erővel nagy fába vágták fejszéjüket, és kivágták magukat a királyi ház kötelékéből. De a királyi családtól való elszakadásuk eredményeként rengeteg támadás érte őket gonosz (királyházi) szellemek, részéről.

Ha, mint a mesében, Harry nem hercegnek születik bele a királyi házba, hanem szegény ember fiának egy hajléktalan hajlékába, és a szemétben turkálva talál rá szíve hölgyére, Meghanra, akkor úgy élnének szabadon, mint a mesében. De hát az élet sokszor ilyen kegyetlen, és ez a szabadság nem adatott meg nekik.

Ráadásul faji problémák jelei is mutatkoztak életükben, mert míg a herceg (rókalelkű?) bátyja feleségét a brit sajtó állandóan ajnározta, Meghannal szemben kritikus volt. És a királyi ház falai között valamelyik Vasorrú bába bizony olyasmit latolgatott, hogy vajon mennyire lesz barnácska a Harry és Meghan születendő gyermeke. Haj, bizony úgy néz ki, még sok víz folyik le a Temzén, amíg az ilyesmi nem lesz probléma, és akkor majd azon fognak rágódni, hogy vajon a születendő hercegcsemete mennyire lesz fehér.

Mindenesetre, Meghant annyira megviselte új, kegyetlenül nehéz élete, hogy úgy érezte, nem bírja tovább. Nem fordulhatott orvoshoz sem, mert a hét lakattal zárt királyi palotából nem lehet csak úgy ki-be sétálni. Se útlevele, se kocsikulcsa, se jogosítványa nem volt, mert azokat gonosz emberek mind elszedték tőle. Kész rabság! Mit tehetett volna? A rosszindulatú pletykákat terjesztő hírvivő sajtó miatt már arra is gondolt, hogy elveti életét.

Azt is elárulták, hogy nem igaz, amit híreszteltek, miszerint Meghan miatt sógornője, Katalin többször könnyeket hullajtott. Elmondták, hogy pont fordítva történt.

Harry herceg apjával, Károly herceggel és testvérével, Vilmossal is beszélt a szennyesteregetés után, távbeszélőn. Azóta is keresik, de még nem találták meg a közös nevezőt. Bocsánatot kérhettek volna az önkéntes száműzöttségbe vonult pártól.

Az említett tévéadás (és az azt megszakító sok reklám) jót tett az adó nézettségének, és sok pénzt hozhatott. Jótett helyébe jót várj alapon máris új szerződésekkel kecsegtetik Harryt és Meghant, úgy, hogy lesz mit aprítaniuk a whiskyjükbe. Ezért aztán reméljük, még sokszor bekukkinthatunk a királyi ház (hálószobáinak?) titkaiba is.

A (volt) királyi pár egyik rajongója az interjút látva és nehéz sorsukat átérezve elhatározta, pénzt gyűjt, hogy fedezni tudják 14 millió dolláros kaliforniai házacskájuk jelzálogát.

Erről jutott eszembe, hogy amikor a nyolcvanas években ment egy brazil melodráma-mesesorozat Isaura címmel, a nézők egy része is gyűjteni akart a rabszolgalány felszabadítása céljából.

Mindezt látva, én is azon gondolkodom, hogy szegények megmentéséért én is beszálljak nyugdíjam egy százalékával.