Mozgalmas napok

Több tíz bevetésen vett részt az elmúlt két napon a megyei készenléti felügyelőség legénysége, a 112-es hívószámon több lakossági és intézményi segélykérés futott be az időjárási viszonyok nyomán.

Tolvaj Marius szóvivő tegnap arról tájékoztatott, az említett időszakban a SMURD rohammentőkön szolgálatot teljesítő csapatok 14 egészségügyi esetnél és két balesetnél biztosítottak elsősegélyt.

Szerda délelőtt tűzhöz riasztották a felügyelőség munkatársait, miután Nagyborosnyón kigyulladt egy lakóház. A meghibásodott és túlhevült kémény okozta tűzben megsemmisült a tető és a tetőtér, illetve más javak is. Este Dobollópatakon kapott lángra egy ház teteje – ugyancsak a kémény miatt –, ide Sepsiszentgyörgyről küldtek tűzoltócsapatot, akiknek haladását nehezítette a havas út, illetve egy autóra dőlt fa is. A tűzoltóknak előbb az utat kellett felszabadítaniuk, majd elsősegélyben részesítették a fa alá szorult gépkocsi vezetőjét, csak ezt követően folytathatták útjukat a lángoló ház felé. A tűzben nagy felületen károsult az épület tetőszerkezete, illetve a tetőtér, és az itt tárolt tárgyak is elégtek.

A felügyelőség hatvan munkatársa segédkezett Háromszék-szerte a kiadós havazás és erős szél okozta károk elhárításában, hat útszakaszon 25 kidőlt és dőlésveszélyes fát távolítottak el, Kovásznán és Bereckben a kiesett áramszolgáltatás helyreállítását segítették eszközeikkel.

A brassói regionális útügyi társaság tegnap reggel tudatta, a kiadós havazás és a kidőlt fák miatt a 11-es országút egy szakaszán, Ojtoznál leállították a forgalmat. Az úttest fokozatos megtisztításával fél sávon lehetett közlekedni, délelőtt tíz órára pedig helyreállt a forgalom.

A megyei rendőr-felügyelőség ugyancsak tegnap reggel közölte, hogy a 13E jelzésű úton, Zágon és Zágonbárkány között több fa az útra dőlt, így ezt a szakaszt lezárták a forgalom előtt.