A Sepsi OSK már az előző fordulóban, az FC Botoșani elleni győzelemmel nagy lépést tett a felsőházi rájátszás felé, míg a Medgyesi Gázmetán sorozatban ötödik mérkőzését is elveszítette, legutóbb február 7-én győzött. Miközben a székelyföldi együttes a playoffhely bebiztosítására törekszik, addig a Mihai Teja irányította gárda az élvonalban maradásért harcol. A sepsiszentgyörgyi és a medgyesi csapat korábban kilencszer találkozott egymással, három döntetlen mellett háromszor a piros-fehér mezesek, háromszor pedig a Gázmetán örülhetett. Legutóbb tavaly decemberben találkoztak, akkor Leo Grozavu legénysége Gabriel Vașvari, Claudiu Petrila és Adnan Aganović góljának köszönhetően elhozta a három pontot Medgyesről.

„Nehéz és fontos mérkőzést játszunk, hiszen matematikailag is bebiztosíthatjuk helyünket a felsőházi rájátszásban, így nagyon fontos, hogy pontokat szerezzünk. Komplikált találkozó előtt állunk, hiszen az ellenfelünk az utóbbi időben nem örülhetett a győzelemnek, számunkra egyáltalán nem lenne jó, ha ezen a mérkőzésen találnának magukra. A Medgyes játéka következetes, egyes meccseken csak a balszerencse miatt nem tudott jobb eredményt elérni. A játékosok minőségiek és erősek, bizonyították a pályán, ha minden szempontból nem vagy felkészült, problémát okozhatnak. Az alapszakasz vége érdekesnek ígérkezik, hiszen nagy küzdelem folyik a felsőházi helyekért, több csapatnak is esélye van bejutni a playoffba. Az időjárás miatt a hétvégi mérkőzéseket a pályák minősége is nehezítheti, mivel nagyon kevés stadionban van pályafűtés, ráadásul a játékosok számára fizikailag jóval megterhelőbb ilyen körülmények között játszani. Néhány labdarúgónk továbbra is problémával küszködik, viszont a népes keretünk lehetővé teszi, hogy bárkit helyettesítsünk” – nyilatkozta Leo Grozavu vezetőedző.

Eredmények, 28. forduló: Craiova–Aradi UTA 2–0 (gólszerzők: Nistor 69., Tudorie 90+3. – tizenegyesből), FC Viitorul–Chindia Târgoviște 0–0, Astra Giurgiu–FC Boto­șani 1–1 (gsz.: Montini 79., illetve Papa 43.).



Idegenben játszik a Sepsi OSK II.

Nehéz mérkőzés előtt áll a Kulcsár László irányította Sepsi OSK II., amely szombaton 15 órától a rangsor második helyét elfoglaló Blejoi vendége lesz, míg a Kézdivásárhelyi SE szintén szombaton 15 órától a Barcarozsnyói Olimpic együttesét fogadja a harmadosztályú bajnokság 12. fordulójában.

A 12. forduló programja: * ma: Astra Giurgiu II.–Brassói Corona (15 óra), Brassói Kids Tâmpa–Székelyudvarhelyi FC (15 óra) * szombaton: Brassói SR–Plopeni (14 óra), Blejoi–Sepsi OSK II. (15 óra), Kézdivásárhelyi SE–Barcarozsnyói Olimpic (15 óra). (miska)