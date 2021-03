Egyre több a súlyos eset

Az oltási kampány az eddigi ütem szerint folytatódik, a tegnapi nap folyamán közel 52 ezren kapták meg a COVID-19 elleni vakcinát. Ez idáig 1 615 576 személyt oltottak be, közülük 854 822-en az első adagot, 760 754-en pedig a második dózist is megkapták. Az AstraZeneca oltóanyagból ma újabb 43 200 adag érkezik az országba, a brit-svéd fejlesztésű vakcina – melyről az Európai Gyógyszerügynökség tegnapi közleményében kijelentette, hogy biztonságos és hatékony – beadását a koronavírus elleni oltási kampányt koordináló országos bizottság döntése alapján nem kötik korhatárhoz, így a 65 év fölötti személyek is immunizálhatók ezzel az oltóanyaggal.

Eközben a Temes megyei kórház igazgatója bejelentette, március 23-án megnyitják Temesváron az első olyan romániai oltóközpontot, amely éjjel-nappal működni fog, a négy oltóponton 24 óra alatt 480 személyt tudnak majd beoltani. Temes megye 5,90 ezrelékes mutatóval jelenleg az ország legfertőzöttebb megyéje.

Semmi nem utal arra, hogy az iskolák újranyitása vezetett volna a koronavírusos megbetegedések számának növekedéséhez – ezt Alexandru Rafila jelentette ki, aki Romániát képviseli az Egészségügyi Világszervezetnél (WHO). A szakember rámutatott, a számokat nézve egyértelmű, hogy a tanulók körében kisebb a fertőzöttségi arány, mint a teljes lakosság körében. „Nem beszélhetünk semmiféle negatív hatásról. Sőt: a jó higiéniai gyakorlat elsajátítása az iskolákban segített ellenőrzés alatt tartani a járványt” – magyarázta. Rafila szerint ha egyértelmű és világos szabályok vannak az iskolákban, és a gyerekeket rávezetik arra, hogy tartsák be ezeket, nem áll fenn a megfertőződés kockázata. „Ezt mindenképpen szem előtt kell tartani a döntések meghozatalakor” – nyomatékosította.

A tanügyiek körében egyébként jól halad az immunizálás, március 16-áig 135 ezer tanügyi alkalmazott (38 százalék) kapta meg a koronavírus elleni oltást, és a pedagógusoknak közel fele élt már ezzel a lehetőséggel – közölte Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter. A tárcavezető szóvá tette ugyanakkor, egyes szülők nem adták a hozzájárulásukat ahhoz, hogy gyermeküket indokolt esetben az iskolában alávessék a koronavírus-gyorstesztnek. Szerinte nagyon aggasztó, hogy a tanulók és pedagógusok tesztelésére az oktatási intézmények számára kiosztott 1 150 000 antigén gyorstesztből mindössze 5000-et használtak fel. Rámutatott, főként a kisebb gyerekek szülei ellenezték az iskolában végzendő gyorstesztet, azzal érvelve, hogy az túlságosan „invazív”, ezért az lenne a megoldás, ha több más európai országhoz hasonlóan a romániai oktatási intézményekben is nyálból vett minta alapján működő gyorsteszteket végeznének. Jobb lenne ez, már csak amiatt is, mert ezek elvégzéséhez nem szükségeltetik egészségügyi személyzet, a romániai iskoláknak pedig csupán 18 százalékában van orvosi rendelő – hangsúlyozta.

Hozzátette, nem áll szándékában túllépni saját illetékességi körét, de reméli, hogy az egészségügyi minisztérium szintjén meg fog születni egy erre vonatkozó döntés.