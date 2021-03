Januárban és februárban a Dacia 39 988, a Ford 37 815 járművet szerelt össze a két romániai autógyárban. Tavaly 10,67 százalékkal csökkent a járműgyártás, 2020-ban a koronavírus-járvány vetette vissza a termelést, idén a félvezetők világpiaci hiánya kényszerítette rövid ideig működésük felfüggesztésére a romániai autógyártókat. (MTI)

VAN, AKINEK SIKERÜL. A világjárvány nem szegi kedvét a migránsoknak: tegnap az aradi határőrök 46 afganisztáni és iráni személyt tartóztattak fel a román–magyar határon, akik kilenc teherszállító gépkocsiba rejtőzve próbáltak a schengeni övezetbe jutni. Minden bizonnyal többen át is jutottak a határon, hiszen a magyar hatóságok ugyancsak tegnap őrizetbe vettek egy embercsempészéssel gyanúsítható román állampolgárt, aki huszonegy szír migránst próbált egy kisteherautóban Magyarországon átjuttatni. A magyar rendszámú autót amúgy lakossági bejelentést követően állították le a magyar rendőrök. (Agerpres – MTI)

KÖZÉPMEZŐNYBEN. Románia a 15. helyen áll Európában a legszennyezettebb országok lajstromában a légszennyezettséget mérő IQAir globális platform összesítése szerint – írja a Greenpeace Románia. A statisztikák szerint a megfigyelt országok 84 százalékában tavaly javult a levegő minősége, főleg a koronavírus-fertőzés terjedésének lassítását célzó globális intézkedéseknek köszönhetően, ugyanakkor a világszerte megfigyelt 106 országból csak 24 tartotta be az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2020-ra kiadott, a PM2,5-szennyezésre (a 2,5 mikrométer alatti részecskeátmérőjű szálló por) vonatkozó éves ajánlásait. A szakjelentés része a világ legszennyezettebb fővárosainak rangsorolása is, amelyben Bukarest az 51. helyet foglalja el. Ezt a listát Delhi (India) vezeti, a legutolsó helyeken Új-Zéland, illetve az északi államok, Svédország és Dánia fővárosa található. (Agerpres)

MAROSVÁSÁRHELYI RÖVIDFILMFESZTIVÁL. Idén korábban, a megszokott novemberi időpont helyett szeptember 29. és október 3. között rendezik meg a marosvásárhelyi 29. Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztivált, amelyre elkezdődött a filmek nevezése. A Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség (MADISZ) által szervezett fesztivált már tavaly is korábban rendezték meg a koronavírus-járvány miatt. A tervek szerint a szemle visszatér a marosvásárhelyi Kultúrpalotába.