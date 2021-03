Bajuszformák a világból /X/

A honfoglaló magyarok is bajuszpártiak lehettek, a többi harcos keleti néphez hasonlóan. Érdekes, hogy míg 1848-ból főleg dús szakállal és bajusszal ábrázolták a magyar haza nagyjait, addig korábban Thököly, Rákóczi vagy éppen Zrínyi Miklós is bajusszal jelent meg.

És ahogy a népviseletben bizonyos ruhadarabok a nőknél, úgy az arcszőrzet a férfiaknál hordozott üzenetet: a legények bajuszt viseltek, míg a szakállhoz a házas embereknek volt joga.

A történelem egyetlen bajuszt tett feketelistára. Az Adolf Hitleréhez hasonlatos bajusz nem kedvelt, nem vágják a barberek, nem jelenik meg vele érthető okból senki. Charlie Chaplin kivétel volt, viszont ő már 1914-ben megalkotta ezt a jellegzetes, fogkefestílust, a diktátor utánozta őt.

A bajusztípus kiválasztása

A bajusztípus kiválasztása olyan nagy kérdés, mint a szakáll vagy a frizura dolga. Itt is meghatározó az arcberendezés. A szem, száj, orr nagysága, alakja, ezek egymáshoz képest való elhelyezkedése mind megszabja, mi áll jól. Egy nagyobb orrhoz jó lehet a dús, vastag bajusz, mert az inkább a szájra tereli a figyelmet. A keskeny bajusztól pedig keskenyebbnek tűnik az orr és a száj.

A hagyományos bajusz a legegyszerűbb: a felső ajkak fölött rövidre vágott bajusz klasszikus, időtálló. Ha ezt a szőrzetsávot keskenyebbre nyírjuk, máris megvan a Clark Gable-i ceruzabajusz.

A chevron bajusz is ehhez a csoporthoz tartozik. Ez ék alakú kidolgozást jelent, amely azért jó, mert ha mégsem tetszik, lehet alakítani. Egyébként Freddie Mercury dobta be a köztudatba ezt a típust, majd a Queen-film kapcsán Rami Maleknek köszönhetően ma is látunk ilyet - nem csak rajongókon. És Tom Selleckről ne is beszéljünk...

A harcsabajusz a Viszkis védjegye. A precízen nyírt szőrzet karaktert ad az arcnak. Akárcsak Hulk Hogannek a patkóbajusz. Ilyet leginkább a motoros szubkultúrában látni mostanság.

Dalí annyira jellegzetes bajuszt viselt, hogy azt utánozni sem lehet. Egy 2010-es kutatás szerint ez a bajusz volt a legismertebb akkor a világon.

A bajusz ápolása

Mivel ez a szőrzet is jelentős, ráadásul feltűnő helyen van az arcon, így kimondottan oda kell figyelni ápolására. Tisztítása alaposságot igényel, hiszen közel van az ajkakhoz. Természetes anyagokat tartalmazó szakállsamponnal, olajjal és szérummal érhető el, hogy a szőrzet és az alatta lévő bőr egészséges és friss maradjon.

A szőlőmagolaj valódi csodaszer, így a legjobb, ha ezt is tartalmaz a kozmetikum. A természetes olajok, ásványi anyagok és vitaminok mind azt szolgálják, hogy a bajusz egészséges maradjon. (X)