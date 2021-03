Közel a sárga zónához

Háromszék fertőzöttségi mutatója elérte az 1,47 ezreléket, megyénk így nagyon közel került a sárga zónába való jutáshoz. A piros zónában továbbra is ugyanaz a nyolc megye és Bukarest tartozik, de Ilfov megyében a fertőzöttségi mutató meghaladta a hat ezreléket, a főváros metropolisz-övezetében több települést is karanténba helyeztek. A csütörtök délelőtt - péntek délelőtti időszakban ismét kiemelkedően sok - 143 - áldozatot követelt a Covid 19, a stratégiai kommunikációs törzs adatai szerint Háromszéken elhunyt beteg(ek) is van(nak) közöttük. A kórházban kezeltek száma továbbra is növekszik, mintegy százötvennel több beteget ápolnak jelenleg szakintézményben, mint egy nappal korábban, a súlyos esetek száma pedig meghaladta az 1300-at, egy nap alatt 27-tel növekedve.