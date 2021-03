Nagyon nagy a nyomás a kórházakon

Előző írásunk

2021-03-19: Közélet - Demeter Virág Katalin:

Világviszonylatban is ritka műtétet hajtottak végre a napokban a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban. A különleges sebészeti beavatkozás több szempontból premiernek számít, egyebek mellett azért is, mert most először dolgoztak együtt a brassói valamint a megyeszékhelyi kórház orvosai. A csapatmunkának köszönhetően egy 53 éves asszony lábait mentették meg az amputálástól – hangzott el az eset kapcsán tartott pénteki sajtótájékoztatón.