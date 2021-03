Besárgult Háromszék

Országszerte egyébként csupán hat megye maradt a zöld zónában, köztük Hargita megye is. A szombat délelőtt – vasárnap délelőtti időszakban a tesztelés hétvégi üzemmódban zajlott, ennek megfelelően a 20 392 mintavétel nagy arányú, 20,9 százalékos pozitivitást eredményezett. A stratégiai kommunikációs törzs újabb 76 áldozatról tájékoztat, Háromszéken elhunyt beteg nincs köztük. A kórházi ápolásra szorulók száma mintegy kétszázzal több, mint egy nappal korábban, a súlyos esetek száma pedig továbbra is emelkedik, most már 1334 páciens szorul intenzív terápiás kezelésre.