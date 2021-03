Kovacsics Anikó irányításával védekezésben és támadásban is remekül kezdtek a házigazdák, akik már ekkor bizonyították, hogy jól felkészültek ellenfelük játékából. Bíró Blanka bravúros védésekkel mutatkozott be, ám a folytatásban néhányszor hiba csúszott a játékba, így az ellenfél némileg felzárkózott. A magyar játékosok azonban gyorsan átlendültek ezen az időszakon és ötgólos előnybe kerültek. Kovacsics megszerezte háromszázadik találatát a válogatottban, és bár a szerbek nyitott védekezéssel és létszámfölényes támadójátékkal is próbálkoztak, a továbbra is nagyszerűen védekező magyarok a szünetben magabiztosan vezettek (16–12).

A második félidőben Marina Dmitrović góljaival igyekezett tartani magát a szerb csapat, társai viszont egyre többet hibáztak, a házigazdák pedig továbbra is összeszedetten játszottak, így tovább nőtt a különbség. Az ellenfél fáradni látszott, így a magyar együttes egy kiváló sorozattal a meccs háromnegyedénél eldöntötte a találkozót. Mivel a játék képe a hajrában sem változott, a magyarok végig vezetve, a vártnál magabiztosabban nyerték meg a továbbjutás szempontjából kulcsfontosságú meccset. A két csapat hetedik egymás elleni mérkőzésén két szerb győzelem mellett ötödször született magyar siker.

Eredmények, 2. csoport: Oroszország–Szerbia 29–24, Magyarország–Kazahsztán 46–19, Oroszország–Kazahsztán 33–26, Magyarország–Szerbia 31–23.