A Háromszéki Közösségi Alapítvány (HKA) rendkívüli módon, online szervezte meg az idei Civil licitet. Az adománygyűjtés immár jól bevált módszere ebben a formában is kiválóan sikerült, hiszen az adakozók mind a három meghirdetett projekt keretösszegének csaknem a dupláját ajánlották fel.

A virtuális tér is alkalmas egy civil licit lebonyolítására. A szerző felvétele

Az internetes felület segítségével lebonyolított akcióra előzetesen közel százan jelentkeztek be, a többség pedig nem csupán aktívan bekapcsolódott az akcióba, hanem jelentős összegeket is felajánlott egy-egy projekt megvalósítására. Grubisics Levente házigazda lebonyolításában előzetesen a három terv képviselője mutatta be az elképzelést: Tulit Éva az immár második évében lévő, oktatással és képzőművészettel kiegészített erdőtelepítési programot, Opra Szende a Barótra tervezett, gyermekeknek szánt délutáni foglalkozást, Torma Vera pedig a Csernátonba tervezett, az idősebb és a fiatalabb nemzedékeket összehozni kívánó délutáni foglalkoztatás elemeit ismertette.

Ezután két fordulóban lehetett az internetes felületen a felajánlásokat írásban megtenni, s már az elején látszott, hogy az eredetileg megcélzott, egyenként mintegy hatezer lejes támogatási keretet jóval meghaladják az adományok. A három projektre összesen közel 27 ezer lej gyűlt össze, és a közel kétórás virtuális együttlét után is érkeztek még felajánlások – tudtuk meg Bereczki Kingától. A HKA igazgatója rendkívül sikeresnek ítélte meg a licitet, amelynek szó szerint még az „Óperenciás-tengeren túlról”, Kanadából is volt résztvevője. A licit végén a szervezők és a résztvevők a fiatal háttércsapattal együtt mondtak köszönetet az összefogásért.