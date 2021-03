Nap-éj egyenlőség Sugásfürdőn

A síszezonnak azonban még nincs vége: bár a nagy pályát nem lehetett újra használhatóvá tenni, a kis pálya – amelynek állapotán sokat javított a múlt heti lehűlés és havazás – a következő napokban is várja a közönséget.

Pénteken még havazott odafent, és elég kevesen voltak – délelőtt olykor egy-két vendég kedvéért járt a felvonó –, szombaton és vasárnap azonban már megélénkült a hely, a déli órákra a parkoló is majdnem megtelt (nem csak helybeliekkel, ezúttal is szép számban érkeztek más megyebeliek is), de nem mindenki sízni jött, így hosszú sorok nem alakultak ki. A hó minősége egészen télies volt a hétvégén, napközben sem lágyult meg nagyon, és ha nem lesz nagy felmelegedés (és a legtöbb előrejelzés szerint nem lesz, sőt, éjszakánként még fagypont alá süllyed a hőmérséklet), ezen a héten még érdemes betervezni a sugásfürdői sízést: ritkán adódik erre lehetőség március végén.