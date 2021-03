Kaotikus az oltáshelyzet Olaszországban

A lombardiai Cremona vásár­terén felállított nagy méretű oltóközpont szombaton és vasárnap is majdnem teljesen üres volt. Mint kiderült, a tartomány regisztrációs központja elfelejtette sms-üzenettel megerősíteni a nyolcvan év felettiek számára lefoglalt időpontokat, így az idősek nem jelentek meg. A sajtóban közölt hírre végül többen önként jelentkeztek, vagy családok siettek idős rokonokkal az oltóállomásra, kihasználva a lehetőséget regisztráció nélkül is.

Hasonló helyzet állt elő Como, Monza és Lecco oltási központjaiban is, ahonnan egyenként telefonon hívták fel a semmilyen értesítést nem kapott nyolcvan év felettieket, de többségük nem tudott segítség nélkül elindulni a vakcinázásra.

Több 100 év feletti személy fordult az újságokhoz arra panaszkodva, hogy nem oltották még be őket, közöttük a milánói Giuliana Manasse Biraghi. A 105 éves hölgy a La Repubblica napilapnak elmondta, hogy miután túlélte a spanyolnáthát, két világháborút és a Soát is, nem szeretne a koronavírus áldozata lenni.

Sajtóadatok szerint a több mint négymillió nyolcvan év feletti olasznak december vége óta 28,2 százaléka kapott első dózist és 14,7 százalékuk részesült második adagban. A gócpont Lombardiában, ahol a legtöbb idős él és a legmagasabb a halottak száma, a nyolcvan év felettiek 11 százalékát oltották már be. Az ország idősotthonainak mintegy 507 ezer lakója szerencsésebbnek bizonyult: 89 százalékuk már kapott első dózist.

Az Il Giornale napilap teljes káoszról írt Toscanában, ahol a nyolcvan év felettiek öt százalékát tudták eddig beoltani. A déli Pugliában még csak ma kezdik el a mozgáskorlátozott nyolcvan év felettiek házi oltását.

Sajtókommentárok szerint a vakcinahiánynál is rosszabb a regionális szintű oltási ütemezés. Tizenhat százalékra teszik a regisztráció nélkül beoltottak számát, akik „soron kívül” kapták meg az oltást. Nem zárult le még a több mint 1,4 milliós egészségügyi állomány átoltása sem. Akadozik a vakcinázás az AstraZeneca-védőoltás korábbi felfüggesztése miatt is: az ismételt engedélyezés ellenére Torinóban és Nápolyban a regisztráltak harminc százaléka lemondta ezt a vakcinát, miközben Rómában alacsony volt a más oltóanyagot kérelmezők száma.

Francesco Vaia, a fertőző betegségekre szakosodott Spallanzani római kórház egészségügyi igazgatója bejelentette, hogy a moszkvai Gamaleja kutatóintézettel együttműködésben megkezdték a Szputnyik V kísérleti alkalmazását. A legnagyobb olasz járványkórházban az orosz vakcinának a vírusmutációkkal szembeni hatását vizsgálják, valamint a vegyes oltásét, vagyis hogy milyen eredményekkel jár a különböző dózisok más és más vakcinával történő beadása.

Az orosz vakcinát a 34 ezer lakosú San Marino Köztársaságban használják, ahol már hétezren kaptak Szputnyik V-t, és újabb szállítmányt várnak a második dózishoz.

A Corriere della Sera úgy tudja, Mario Draghi kormányfő „már az őszre készül”, vagyis azzal számol, hogy a mostanáig rendelt vakcinamennyiség hosszú távon nem lesz elegendő, és egy esetleges újabb hullámra is fel akarja készíteni az olasz egészségügyet. Mario Draghi tervei között szerepel a gyógyszergyártókkal való közvetlen megállapodás, valamint külföldön is elkezdett vakcinát keresni, elsősorban Japánnal, Dél-Koreával és Indiával egyeztetve oltóanyag-szállításról. Az egészségügyi minisztérium adatai szerint Olaszországba több mint 9,5 millió dózis vakcina érkezett: 7,7 millióan kaptak első oltást, közülük 2,4 millióan második adagot is.