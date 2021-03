Oltásrekord Nagy-Britanniában

A tegnap közzétett legfrissebb adatok alapján több mint 800 ezer embert oltottak be az elmúlt 24 órában a koronavírus elleni vakcinával Nagy-Britanniában.

A brit oltási kampány kezdete óta ez az eddigi napi rekord. Az új számok arról is tanúskodnak, hogy változatlanul jelentős ütemben csökken az új koronavírus-fertőzések, a kórházi kezelést igénylő megbetegedések és a halálozások száma. Boris Johnson brit miniszterelnök és Matt Hancock egészségügyi miniszter tegnap egyszerre jelentette be a Twitteren, hogy előző nap országszerte 873 784-en kaptak koronavírus elleni vakcinát. A brit kormány célkitűzése az, hogy április 15-ig az 50 év feletti korcsoport mindegyik tagja, július végére a teljes brit felnőtt lakosság részesüljön a koronavírus elleni oltásnak legalább az első adagjából. A mostani nagy-britanniai járványhullám januári tetőzésének idején voltak olyan időszakok, amikor naponta 1300-nál több halálesetről és ugyancsak naponta 60–70 ezer újonnan kiszűrt koronavírus-fertőzésről számoltak be a brit egészségügyi hatóságok.